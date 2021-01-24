美國名嘴Larry King逝世 上月確診新冠 死因未公布

享年87歲 曾多次患癌心臟病發

Larry King的兒子與其有份創辦的網台Ora Media昨晨分別確認其死訊，後者聲明提到這位一代名嘴在洛杉磯錫安山醫學中心去世，雖然他上月確診新冠病毒，但確切死因未有公布。他歷年來患過前列腺癌和肺癌，曾多次心臟病發。

Larry King原名Lawrence Harvey Zeiger，1933年生於紐約市布魯克林區，父母來自歐洲東部。他早年喪父，高中畢業後投身職場，在佛羅里達州任職電台，並在上司建議下改名。在一度因拖欠金錢被控盜竊避走數年後，Larry King在1978年重返業界，主持MBS電台的全國晚間清談節目《Larry King Show》，打響名堂後於1984年離任，翌年在CNN開始主持黃金時段節目，展開其人生最光輝一頁，有份協助有線電線台「入屋」。

從事新聞主持一甲子 曾訪多國政要

在《Larry King Live》6000多集節目中，Larry King訪問過多國政要（如普京、奧巴馬）、社會名流、運動好手、電影明星等，包括部分鮮有受訪的名人，令他成為全國首屈一指的名嘴，他甚至在1995年主持過中東和平峰會。在2014年一次訪問中，Larry King介紹過自己的主持風格，他說：「我並非咄咄逼人的，我不是去抨擊嘉賓……我提出好的問題，傾聽答案，然後追問。」他2010年離開CNN，後有份創辦網台Ora Media並主持網上電視節目《Larry King Now》。

Larry King曾8度結婚和離婚，其中跟第三任妻子兩合兩離，最後一次離婚是2019年。他跟前後7名妻子合共育有5名子女，但其中一子一女去年分別因心臟病和肺癌去世。

（CNN/NBC/中央社/路透社）