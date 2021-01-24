美國名嘴Larry King逝世 上月確診新冠 死因未公布

【明報專訊】上月確診感染新型冠狀病毒的美國傳奇電視名嘴Larry King（圖），昨日（23日）早上去世，享年87歲。他從事新聞與主持工作逾一甲子，人生橫跨電台、電視台和網台的輝煌歲月，最為人熟知的是主持有線新聞網絡（CNN）黃金時段節目《Larry King Live》長達25年，曾獲健力士世界紀錄大全認證為全球連續播出時間最長的個人晚間電視清談節目。
享年87歲 曾多次患癌心臟病發
Larry King的兒子與其有份創辦的網台Ora Media昨晨分別確認其死訊，後者聲明提到這位一代名嘴在洛杉磯錫安山醫學中心去世，雖然他上月確診新冠病毒，但確切死因未有公布。他歷年來患過前列腺癌和肺癌，曾多次心臟病發。
Larry King原名Lawrence Harvey Zeiger，1933年生於紐約市布魯克林區，父母來自歐洲東部。他早年喪父，高中畢業後投身職場，在佛羅里達州任職電台，並在上司建議下改名。在一度因拖欠金錢被控盜竊避走數年後，Larry King在1978年重返業界，主持MBS電台的全國晚間清談節目《Larry King Show》，打響名堂後於1984年離任，翌年在CNN開始主持黃金時段節目，展開其人生最光輝一頁，有份協助有線電線台「入屋」。
從事新聞主持一甲子 曾訪多國政要
在《Larry King Live》6000多集節目中，Larry King訪問過多國政要（如普京、奧巴馬）、社會名流、運動好手、電影明星等，包括部分鮮有受訪的名人，令他成為全國首屈一指的名嘴，他甚至在1995年主持過中東和平峰會。在2014年一次訪問中，Larry King介紹過自己的主持風格，他說：「我並非咄咄逼人的，我不是去抨擊嘉賓……我提出好的問題，傾聽答案，然後追問。」他2010年離開CNN，後有份創辦網台Ora Media並主持網上電視節目《Larry King Now》。
Larry King曾8度結婚和離婚，其中跟第三任妻子兩合兩離，最後一次離婚是2019年。他跟前後7名妻子合共育有5名子女，但其中一子一女去年分別因心臟病和肺癌去世。