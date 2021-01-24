歐洲議會施壓 德俄輸氣管停建壓力增

北溪二號線（Nord Stream 2）是運送俄羅斯天然氣到德國的管道，將令供應量增加一倍，至今已進行九成工程。不過，管道一直備受爭議，不止美國政客強烈反對，歐盟內部也深有分歧，有國家擔心新氣管會令歐洲更加依賴俄國的能源。

歐洲議會上周四通過的決議案，除要求停建項目外，又呼籲制裁俄羅斯總統普京的內部圈子和涉拘捕納瓦爾尼的俄國官員，強調「不明來源的俄羅斯財富不應獲歐盟歡迎」，敦促俄方立即釋放納瓦爾尼及其同僚。但決議案通過不久，俄羅斯即拘捕更多納瓦爾尼的助手，包括其發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）。

不過，主推項目的默克爾周四堅稱不會放棄項目，「我的基本態度未曾轉變到我會說項目不應發生」。她強調會跟美國政府商討，研判跟俄方在天然氣項目的經濟關係有什麼是可接受，有什麼是不可接受。

（德國之聲）