俄70城鎮示威 促放反對派領袖 逾2000人被捕 當局質疑美國煽動

由東部的海參崴、新西伯利亞開始，以至首都莫斯科和聖彼得堡等地，數以萬計反對派支持者在氣溫零下14℃至零下52℃的嚴寒天氣下集會。示威者呼籲釋放被毒害後在德國療養、回國旋即被捕的納瓦爾尼（Alexei Navalny），認為他「講真話」而被檢控，斥普京治下「國家無法無天」。

莫斯科嚴密佈防 路透：4萬人參與

當中莫斯科示威聲勢最大，儘管當局事前已設路障圍封了集會地點普希金廣場，並在大清早重鋪附近行人路地磚意圖阻礙示威，但路透社指至少4萬人參與示威，法新社亦稱是當地兩年來最大規模示威，內政部則說有4000人參加。警方在示威期間武力清場，示威者竄走街頭與警方爆發衝突，部分人受傷，包括至少4名記者。

這場全國示威被視為反對派動員能力的大測試。反對派連日通過社交平台號召示威聲援，並承諾為相關人士繳付罰款。執法機關則一直警告參與未經批准的示威，可被控「聚眾騷亂」和監禁。當局又刑事調查煽動集會者，拘捕納瓦爾尼主要盟友如發言人亞爾米什。地方政府以疫情警告，學校則恐嚇嚴懲參與示威學生。外交部昨又指摘美國大使館事前公布各地遊行路線和資料，儘管美方以呼籲國民遠離遊行路線為名。

Ig YouTube應當局要求刪示威內容

俄國通訊監管機構事前以最高罰款400萬盧布（41萬港元）逼迫社交媒體公司，刪除其平台上鼓動參加「非法活動」的內容。TikTok因而刪除了38%「煽動未成年人干犯危險活動」的內容。Instagram、YouTube等亦應要求刪除。俄國最熱門社交媒體VKontakte亦封鎖了串聯各市示威的團體。監測網站downdetector.ru則顯示，昨日出現手機和互聯網服務中斷情况。

44歲的納瓦爾尼原為律師，近十年間成為反對派核心人物，常帶領反貪污、反選舉舞弊示威。他去年8月疑被俄國特工暗算，中神經毒劑昏迷，之後被送往德國治療了逾4個月。他上周日從柏林返回莫斯科，旋即被關押，罪狀是可被判監3年半的違反緩刑條件，2月2日將上庭受審。他上周五（22日）「以防萬一」，在Instagram上表明身心良好，決不會在獄中自殺。

（彭博社/法新社/路透社/莫斯科時報）