美參院下月9日展開彈劾特朗普聆訊

在月初國會山莊騷亂後，眾議院本月13日通過一項彈劾條款，指控特朗普「煽動叛亂」，民主黨人最初尋求周一（25日）展開彈劾聆訊，惹來共和黨人強烈反對。根據民主黨的參議院多數派領袖舒默和共和黨的少數派領袖麥康奈爾前日達成的協議，彈劾聆訊將推遲兩周。這安排對新舊總統都有利—特朗普需要組織司法團隊抗辯，拜登則迫切需要參院通過其內閣人選提名。

CNN稱倒戈共和黨人屬少數

不過，參院要通過彈劾特朗普條款成立（即定罪），須有至少17名共和黨人倒戈，以目前來看機會甚微。愈來愈多共和黨人表態無意定罪特朗普，CNN訪問十多名共和黨參議員後，總結指該黨共識甚為明顯，只有很少人有可能倒戈投向定罪，除非有更多證據出現，又或黨內政治動態大幅改變。另有共和黨人指出，隨着時間過去，當日的部分情緒已冷卻，故也準備好前行。

不少共和黨人認為，審判前任總統程序上不合憲，又指時間太少，特朗普未能享有合法的訴訟程序，但民主黨人強力反駁這說法。麥康奈爾雖稱會先聽取論據再決定如何投票，但外界相信其取向會跟黨友大體上一致。

禁特朗普任公職議案料可通過

參議院可以進行另一場表決，以禁止特朗普再次擔任公職，這只需要參議院的簡單多數贊成，預計在民主黨控制的參院通過機會大得多。如獲通過，特朗普將不可以再競逐總統。

（華盛頓郵報/CNN）