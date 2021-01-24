牛津疫苗供應減六成 恐礙歐接種計劃

歐盟不滿 奧外長：完全不能接受

歐盟暫時仍未批准使用阿斯利康-牛津新冠疫苗，但預計本月底會開綠燈。阿斯利康發言人表示，由於歐洲供應鏈內其中一個生產地點的產能下降，導致初期疫苗產量會少過預期。 路透社引述歐盟官員稱，阿斯利康原本預期3月底前向歐盟供應8000萬劑新冠疫苗，並預計2月15日出貨，但現減至3100萬劑。

阿斯利康的決定惹來歐盟國家不滿，奧地利傳媒報道，該國今年首季只獲得60萬劑阿斯利康-牛津疫苗，而非預計的200萬劑，其餘140萬劑要4月才運抵。奧地利衛部長安朔貝爾（Rudolf Anschober）前日表示，延誤供貨「完全不能接受」。歐盟亦另向輝瑞訂購了6億劑新冠疫苗，但該藥廠早前稱為改善比利時廠房產能，未來數周會減少供貨。

匈牙利搶先購俄疫苗

鑑於疫苗短缺，德國人口最多的州份北萊茵-威斯特法倫州等地區，以及意大利部分地區上周已陸續暫停接種計劃，而意大利和波蘭政府更警告會向輝瑞採取法律行動。匈牙利政府則跟俄羅斯達成協議，購買歐盟尚未批准使用的「衛星V」（Sputnik-V）疫苗。儘管疫苗供應延誤，歐盟領導層仍希望今夏前七成歐盟人口能接種新冠疫苗。

（BBC/路透社）

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