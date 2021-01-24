英：變種新冠致命率高三至四成 專家強調屬初步結果「疫苗仍有效」

有關研究分別由英國公共衛生部（PHE）、倫敦大學帝國學院、倫敦衛生與熱帶醫學院和埃克塞特大學進行，再交由政府的新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組（NERVTAG）評估。該小組認為，在英國發現的變種病毒「B.1.1.7」有「實際的可能」（據當局定義，即等同40%至50%可能性）變得更致命，但仍未能下定論。

專家料冬季加劇醫院負擔 影響研究

科學家將感染變種病毒的患者死亡率，與原本的病毒株比較，並就種族和年齡等可變因素調整數據，最終得出的結果各不相同。倫敦大學帝國學院和倫敦衛生與熱帶醫學院分別估計，變種病毒患者的死亡率高29%至36%，埃克塞特大學則估計高91%。NERVTAG提醒，現時只有不到一成的死亡個案得知患者感染哪種病毒株，而今次的數據只涵蓋研究期間約8%的死亡個案。另外，許多變種病毒患者仍在住院，當中多少人能存活仍是未知之數，有專家認為冬季加劇醫院負擔，亦可能影響死亡率以至這些研究的結果。

政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）指出，綜觀整體對病毒檢測呈陽性的患者，變種病毒患者的死亡率較高，但單計住院患者的話，死亡率似乎並沒上升。他強調現有數據尚未算很有力，仍有很多不確定的因素，需要作更多研究，但認同死亡率和傳染性上升顯然令人擔憂。他又指出，輝瑞-BioNTech和阿斯利康-牛津疫苗預料對英國發現的變種病毒有效，但南非和巴西發現的變種病毒可能較能對抗疫苗，令人更憂慮。約遜翰表示，政府不排除收緊邊境管制措施，防止其他變種病毒傳入英國。內閣官員本周將開會，考慮要求抵英人士在酒店隔離。

研究指南非變種或損疫苗效用

南非國家傳染病研究所上周公布、未經同行評審的初步研究，指出南非變種病毒的突變方式或令其更能避開康復者血漿內的中和抗體。研究人員發現在變種病毒的個案中，要多8倍的抗體才能中和變種病毒。該研究只是在實驗室進行的實驗，且僅集中在免疫反應的部分元素，但研究結果若得到證實，意味康復者可能容易再受感染，現有的疫苗效用亦可能下降，或有需要針對這種變種病毒設計新疫苗。

美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）上周四表示，正密切監察變種病毒的發展，以視乎是否有需要修改疫苗和替代方案，但根據現有報告，目前的疫苗看來仍有效對抗這些病毒。英國發現的變種病毒已擴散至美國最少20個州。

（BBC/華爾街日報/衛報/路透社）

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