共和黨促押後不果 彈劾條款周一交參院

眾議院上周三（13日）就特朗普涉煽動國會山莊騷亂表決通過彈劾。麥康奈爾發表聲明稱，已要求眾議院民主黨人在1月28日後才將彈劾條款送交參議院，並給予特朗普團隊兩星期為審訊作準備。麥康奈爾說，參議院共和黨人均強烈認為，參議院、總統辦公室及前總統特朗普本人均應獲全面及公平的審訊程序，並尊重其權利。

延後審訊的提議須獲參議院多數黨領袖、民主黨的舒默同意。舒默昨日表示，眾議院將會於下周一將彈劾條款提交參院，又稱今次審訊將會公平。

定罪特朗普 需17名共和黨人倒戈

另一方面，特朗普陣營正物色辯護律師，但其以往的法律團隊成員已表明無意參與。有消息稱，民主黨人擔心在這情况下向參議院提交彈劾條款，可能難以說服共和黨議員接受這是公平審判。目前民主黨與共和黨各有50個議席，需要最少17名共和黨人倒戈才能將特朗普定罪。

另外，共和黨新任眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）周四表示，已提交彈劾新任總統拜登的文件，透露有關條款指控拜登擔任副總統期間濫用職權，允許兒子亨特擔任烏克蘭能源公司董事，斥拜登會不惜代價助兒子脫罪，不適合擔任總統。

（衛報/路透社）

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