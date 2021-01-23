統籌戰時抗疫 拜登頒10政令 警告下月恐多死10萬人 「國家處緊急狀態」

特朗普政府在抗疫上被指缺乏聯邦層面的控疫措施，令各州各自為政，拜登新上任就致力改變方向。他周四簽發10項行政命令，以達到抗疫戰略7大目標，包括恢復美國公眾信任、開展疫苗接種行動、制定公共衛生標準、擴大緊急救濟、復產復學、保護弱勢群體和加強全球合作，聲言採取「大膽實際步驟」，說：「這是戰時做法……我們處於國家緊急狀態，應要這樣對付它了。」

擴疫苗接種 公共交通強制戴口罩

新措施包括，美國將加強入境防疫措施，不但要求外國旅客登機前出示病毒檢測陰性報告，還要求他們入境後隔離檢疫14日，另外大多數海陸空公共交通工具的乘客皆必須戴口罩，這都較特朗普政府時代更嚴格。拜登又嘗試履行就職前的承諾，擴大新冠疫苗接種計劃，務求在上台頭100日內為1億人接種，措施包括開拓疫苗接種場所和增加相關人手，以及引用《國防生產法》等強制生產商優先生產供應抗疫所需物資，另外政府會跟生產商爭取增產疫苗。

盼使大眾重拾對科學信任

拜登政府表示，儘管疫苗以驚人速度研製成功，但推廣工作雜亂無章，迄今疫苗接種劑次只有1650萬劑，遠低於預期。有些地方官員指疫苗快將用盡，但聯邦衛生官員與藥廠坦言，無可能馬上增產疫苗。拜登又說，希望經歷特朗普政府的分化後，令大眾重拾對政府及對醫生和科學家的信任。他矢言其政府的科學家將「不受政治干預下自由工作」，而且「我們一旦犯錯，將跟你們講真話」。

被視為美國抗疫主將的國立過敏與傳染病研究院總監福奇欣慰新政府重視科學，說：「我們要做的一件事是，倘若有錯，要完全透明、開放和坦白。」受特朗普排擠的福奇繼續領導白宮抗疫工作，周四首次參與世界衛生組織（WHO）的視像會議，並恢復下午疫情簡報。他指假如夏末前達到70%至85%人口接種，可預期今秋將見「某種程度」的正常，惟最擔憂的是如何勸說疫苗懷疑論者接種。

經費須國會審批 恐遇跨黨阻力

儘管行政命令可繞過國會，但計劃所需資金須經國會審批。共和黨有參議員稱，不認同甫撥款9000億美元紓困後又再批出大筆援助。部分自由派民主黨議員亦表明拒當橡皮圖章。

另外，白宮發言人普薩基周四證實拜登擬在《新削減戰略武器條約》（New START）2月5日屆滿前，與俄羅斯續期5年。該條約規限美俄各部署不得多於1550枚戰略核彈頭。不過，白宮仍會指示情報機關評估，俄羅斯涉嫌向美國科技服務供應商Solar Winds發動網絡攻擊、干預去年大選等的爭議。

（綜合報道）

（抗疫新階段）