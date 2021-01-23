日本自殺率終10年跌勢 專家料因疫情學業

自殺率男跌女升 專家：反映性別差距

自殺率長期位居七大工業國之首的日本，去年有20,919人自殺，較前一年多3.7%（750人），是金融海嘯後的2009年以來首次錄得自殺人數上升，當中逾1.3萬人為男性，較前一年少135人，逾6900人為女性，比前年大增885人，數字為5年來最多，各地諮詢櫃枱頻繁接獲女性訴說「因疫情失業，又被家人喝斥」等問題，厚生勞動省指出，疫情加劇女性對工作、育兒、護理和家暴的煩惱。

有專家認為，不少女性以臨時工合約受僱，尤其涉及旅遊和酒店等受疫情重創的行業，問題反映了日本的性別差距。日本放送協會（NHK）上月的調查亦顯示，26%女性稱自4月起曾面對裁員等就業問題，男性則只有19%；另一調查有28%女性指在疫情下花更多時間做家務，男性則為19%，顯示停課後照顧子女的責任主要落在母親身上。

去年首11月學童自殺率新高

專家：疫下難相聚交談紓壓

學童自殺趨勢亦惹關注，去年1月至11月有440名中小學生自殺，以首11個月計是歷來最高。有東京預防自殺中心的輔導員向法新社表示，學生對未來感焦慮，「他們不知道如何是好，過往還可藉跟朋友交談來紓壓，但現在連卡拉OK都去不到」。

留書稱「帶來麻煩」 染疫婦家中自殺

NHK引述消息報道，東京都一名染疫後在家療養的30多歲女子本月被發現倒斃家中，從現場狀况推斷她是自殺。現場留有紙條寫有「因為我的關係為大家帶來麻煩」，據報她生前無症狀，但曾稱憂慮傳染身邊人。

早稻田大學副教授、自殺問題專家上田美智子（Michiko Ueda）表示，不少患者除了對個人健康感不安，亦憂慮傳染家人和受社會非議等問題，尤其居家療養者還須繼續做家務，與外界互動受限，精神上或會陷入困境。

（NHK/讀賣新聞/法新社）