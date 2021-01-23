商業模式難持續 Alphabet腰斬高空氣球網絡服務

Loon項目脫胎於Alphabet稱為實驗性新科技開發陣地的「X」，2013年6月啟動，2018年「畢業」成為獨立公司。Loon一直利用技術為受自然災害影響地方提供網絡服務，例如2017年支援風災後的波多黎各和2019年受地震打擊的秘魯；及至去年7月，Loon在肯尼亞首次提供商業網絡服務，以35組氣球覆蓋約5萬平方公里的範圍，但事隔約半年公司就步向結束。

分析料因發展中國家抗拒

X項目負責人泰勒（Astro Teller）解釋，Loon通往商業可行之路證實比原先希望的長得多和風險大得多，未來數月會展開結束運作的程序。泰勒稱Loon團隊成員會被安排到X、Google和Alphabet的其他崗位工作，只剩小部分團隊留守以確保結束運作過程順利，包括在肯尼亞的試驗服務。

科技新聞網站TechCruch指出，Alphabet的氣球互聯網大計失敗告終的原因之一，是很多發展中國家如印度等，寧自行找方法提升鄉郊網絡覆蓋率，都不願意採用氣球連網。

（CNET/TheVerge/TechCrunch）