多國施壓社交平台成效漸顯

Google周四讓步 與法媒商授權許可

此前Google一直主張其平台僅顯示新聞內容摘要，並向新聞網站帶來流量而堅拒付款，2014年更因西班牙通過新版權法例，要求轉載新聞內容的網上平台付費，而關閉西班牙的Google新聞服務。Google一度擬在法國重施故技，但法國法院去年裁定Google必須與出版商就內容付費談判。直到本周四（21日），Google終於讓步，稱會跟法國新聞綜合報道聯盟（APIG）成員個別商討授權許可，新聞機構會按其提供的新聞內容、每日的出版量及每月網上收看量而獲得報酬。Google去年亦與巴西、德國等地傳媒達成協議，今年稍後推出Google News Showcase服務，為原設有收費牆的報道內容付費，讓讀者可免費取閱。facebook 2019年10月亦向部分新聞網站付費購得3年授權，以推出新聞服務。

美國國會去年推動《新聞競爭及保護法案》，讓新聞機構可與網上平台就刊載新聞內容的收費談判。《紐約時報》分析，雖然新聞機構仍苦於確定網絡生存定位，但科技公司漸轉向付費合作，反映施壓有一定效用。

（CNBC/TechCrunch/今日美國報）