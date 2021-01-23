反對科企為新聞付費 Google威脅停澳洲服務

澳洲國會正研究立法要求網絡平台要跟新聞機構商討就新聞內容付費，若無法達成協議，就會由仲裁員最終決定付款金額。Google澳洲及新西蘭董事總經理席爾瓦 （Mel Silva）昨日出席參議院經濟委員會聽證會時表示，政府提出的法案站不住腳，會立下危險先例，稱網站之間無限制鏈接的原則是搜尋的基礎，而法例會造成難以控制的財務及營運風險，將可能迫使Google停止在澳洲提供搜尋服務。英國《衛報》指，有關做法代表每月使用Google的1900萬澳洲用戶將不能使用搜尋服務、每月登入fb的1700萬澳洲人將不能看到或發布新聞內容。

參議員批其做法似中國威脅澳洲

有參議員質疑，科網企業為免創下向新聞搜尋結果付費的全球先例，故反應強烈。獨立參議員帕特里克（Rex Patrick）批評Google旨在保住收入，將其威脅做法與中國以貿易威脅回應澳洲呼籲調查新冠病毒源頭一事相提並論。席爾瓦否認作出威脅，稱這只是當局如堅持推行法案會發生的最惡劣情况，宣稱公司希望能改良法案使之可行，又指希望跟傳媒達成協議，為新聞內容付費，稱公司迄今跟全球媒體達成約450份協議。

fb：僅佔5%內容 未獲利太多

Facebook同日亦有派代表出席聽證會，其澳紐公共政策經理梅欽（Josh Machin）稱，若政府硬推法例，fb或移除澳洲傳媒及所有身處澳洲的用戶於動態頁面發布的新聞連結。梅欽指出，新聞報道佔用戶平均在動態頁面上看到的內容少於5%，fb未從中獲得太多商業利益。fb在聽證會前提出6個月寬限期，在法例生效前讓網絡平台直接跟新聞機構商討付費協議。澳洲《衛報》董事總經理斯廷頓（Dan Stinton）向委員會斥梅欽說法誤導，因新聞內容可促使用戶繼續在fb上交流，他又指法案為推進新聞媒體和網絡平台談判提供務實方案。

莫里森稱不屈服威脅 今年致力立法

Google是澳洲最多人使用的搜尋引擎，被政府形容為「幾乎沒競爭、幾近必要」的工具，政府稱由於希望閱讀新聞的人會因此使用網絡平台，認為科技巨擘應向新聞機構支付「公平」的報酬。

總理莫里森態度強硬，他昨日重申稱會致力今年推動制訂法例：「讓我說清楚：澳洲制定有關你可在澳洲做什麼事的規則。」他又稱這是澳洲的處事方式，不會向威脅屈服。

記者：Google憂掀收費連鎖效應

英國廣播公司（BBC）科技記者克萊頓（James Clayton）指，Google壟斷搜尋引擎市場，市佔率近九成，收入幾乎來自廣告。克萊頓稱，Google的威脅反映該公司擔心有關法例創先例，因為澳洲並非Google被指獲利甚豐而地方報章苦苦掙扎的唯一地方，若其他地方仿效做法，將從根本上損害Google的商業模式。

（衛報/CNBC/BBC/法新社/路透社）