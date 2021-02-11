BBC：英國矮化歐盟使節 拒賦完整外交地位

歐盟因應英國脫歐而增設的首個駐英使節團，去年2月1日起代表歐盟在倫敦展開外交工作。英國的常駐歐盟代表則改為英國駐歐盟使團。BBC昨報道，英國外交部認為歐盟駐英國大使德阿爾梅達（Joao Vale de Almeida）及其官員不應享有《維也納公約》賦予的外交官特權與豁免權。這無異於把歐盟由「國家」的地位降格為「國際組織」，意味歐盟駐英大使不能如其他國家大使般可向英女王遞交國書，一眾歐盟外交人員在英國所獲權益俱如國際組織人員般，屬於臨時性質，需要繳稅，一旦犯法可被拘留和受到刑事檢控。

等同視歐盟為組織而非國家

報道指出，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）去年11月已致函英國外相藍韜文（Dominic Raab），對英方這樣的使節團安排草案表示「嚴重關切」。該信寫道：「所提供的安排既不反映歐盟的特殊地位，也沒回應到歐盟與作為重要『第三國』（指非歐盟成員國）英國的日後關係。」歐盟委員會發言人表示，歐盟的對外關係地位及其外交地位，得到世界各國和國際組織充分承認，期望英國作出相應對待。

一名歐盟消息人士稱，堅持使節地位的理由「無關特權」，而是關乎原則。一些歐盟官員又表示，擔心敵對國家將學英國那樣，調低對奉派當地歐盟代表的保護，可能予以滋擾甚至更易於驅逐他們。

歐盟一直堅持，它們擁有專屬貨幣、司法系統及制定法律的權力，並非典型的國際組織。目前連同英國，歐盟在全球共有143個駐外代表團。歐盟委員會發言人稱，英國應該很清楚，現時所有東道國都給予歐盟代表團相當於國家級的外交使團地位。美國特朗普政府曾於2018年把歐盟駐美的使節團「降格」為國際組織，直至2019年3月恢復。

（BBC）