黑人女桂冠詩人 典禮誦詩成亮點

戈爾曼獲身為英語教師的第一夫人吉爾之邀賦詩，是歷屆參與美國總統就職禮的最年輕詩人。她去年畢業於哈佛大學社會學系，是美國首屆「國家青年桂冠詩人」的獲獎者，評論認為其文字有改變世界的力量，視她為美國文學界未來之星。

〈我們攀爬之山〉開首提及1月6日國會山莊騷亂：「當這一天來臨，我們得自問，在這無窮盡的陰影裏，怎找那一線光？」詩中又提到美國能自我檢討、撥亂反正的能力：「我們不會走回既往，而是邁向可塑未來，一個飽歷風霜卻完整的國家，仁慈而大膽，威猛而自由」。 詩的結尾寫道﹕「當日子來臨，我們會走出陰暗，發光發亮……光一直都在，只要我們敢於看見，只要我們敢於成為光。」

戈爾曼是早產嬰，曾自稱「奴隸之後，由單親媽媽撫養長大的皮包骨黑人女孩」。其作品題材包括爭取種族平等、支持對抗性侵#MeToo運動等。前總統候選人希拉里表示迫不及待想支持戈爾曼角逐2036年總統大選。〈我們攀爬之山〉贏得廣泛讚賞，名人如奧花雲費在Twitter寫道稱為她驕傲，前第一夫人米歇爾發帖讚其詩句是「強而有力的話語」，期許她繼續發光。

（BBC/路透社）