中國制裁28前美官劃紅線 拜登新政府：徒勞損人利己

中國外交部周四凌晨宣布裁制特朗普時代的多名涉及對華事務的官員，外交部批評「美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重破壞中美關係」。被制裁者合共28人，包括蓬佩奧和前正副國家安全顧問奧布萊恩和博明，曾出訪台灣的前衛生部長阿扎和國務院經濟事務次卿克拉奇皆有上榜。被制裁者及其家屬會被禁止入境中國大陸、香港和澳門，他們及其關聯企業、機構也會被限制與中國打交道及做生意。

新任白宮國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）給路透社的聲明稱：「在就職典禮當天實施這些制裁，似乎是意圖分化兩黨……兩黨美國人應該批評這項徒勞和損人利己（unproductive and cynical）的做法。」拜登就職典禮其一焦點，是台灣駐美代表蕭美琴獲主辦單位正式邀請出席，是自1979年台美斷交以來首次，而非以往按國會議員轉交的一般邀請函進場。霍恩在聲明重申，美國對台灣的承諾「堅如磐石」，「拜登將與朋友和盟友站在一起，以促進包括台灣在內的亞太地區的共同繁榮、安全與價值觀」。

新華社評論諷特朗普

中國外交部發言人華春瑩周四在記者會祝賀拜登宣誓就職，但表明中方制裁華府前官員「完全正當和必要」。官方新華社則先在Twitter發文諷刺「特朗普，走得好」，其後發表題為〈別了，特朗普〉的評論，諷刺特朗普未有令美國「再次偉大」。

內地官媒《環球時報》引述中國外交學院國際關係研究所教授李海東指，中方選擇此一時間傳遞出非常明確的資訊，一方面懲戒反華的前任美國政府官員，另一方面是為未來中美關係主動定下基調，美國在制定、實施對華政策時，必須尊重中方核心利益，遵守規則的底線。人民大學國際關係學院副教授刁大明則稱，中方在這些官員離任時才宣布制裁，顯示中方希望穩定中美關係的克制與誠意。

（路透社/中央社/新華社）