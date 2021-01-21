學者：國會騷亂 損美聲譽危中有機

不代表增加專制國家聲譽

喬治亞州立大學全球傳播助理教授雷普尼科娃（Maria Repnikova）上周五（15日）投書《紐時》，直言早在特朗普當選總統前，圍繞美國自我標榜為民主燈塔的爭議已存在多年，特朗普當政只授人以更多話柄而已。她承認美國近期表面上「加速自我毁滅」，或會增加中、俄在國際舞台更自信行事的膽量，但美國聲譽受損實際上不會增加專制國家的聲譽，「兩者之間無直接聯繫」。

她強調，自從新型冠狀病毒疫情爆發以來，即使中國應對危機表現勝過許多主要國家，但其全球地位已受損。皮尤研究中心去年秋天公布14個工業國的民調顯示，大多數國家的四分之三或以上受訪者對中國持「負面看法」，比例遠高於一年前。皮尤去夏另一民調也反映大部分受訪者對俄羅斯抱持負面看法。

雷普尼科娃相信，中俄傳媒對華府當前危機的報道，旨在各自激發國內民族主義情緒，而且某程度上取得成功，但中俄民眾對美國政治動盪的看法，最終或更取決於美國如何回應危機。她以《環球時報》總編輯胡錫進本月7日微博帖文為例，胡錫進宣稱美國民主制度內部崩潰，卻有網民反駁指事件說明美國民主制度糾錯能力強和頂住考驗，還諷刺指特朗普在中國的制度下即可賴着不走。她最後總結稱，國會山莊騷亂及其政治後果，與其說是給專制領袖的禮物，不如說是美國重建自身和其全球形象的機會。

（紐約時報）

（白宮易主‧重建體制）