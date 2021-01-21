拜登欲辦「民主峰會」 專家促美自省

現任杜克大學公共政策學系教授的詹特森與美利堅大學國際關係學系教授古德古爾（James Goldgeier）去年12月在《外交事務》網站撰文，批評拜登團隊提出的「民主峰會」並非良方，質疑「這項政策將意識形態跟利益混淆，有成本高於得益之虞」。二人直言，美國要搞民主峰會，首先遇到的問題就是誰有資格獲邀請，畢竟許多美國盟友未必符合甚至根本不符合民主自由的標準，邀請這些國家會變相鼓勵其領袖維持虛有其表的「民主」體制，不邀請它們又會被其領袖藉機渲染排外民族主義的論調。

召領袖州長市長 對美民主重新承諾

二人認為，美國更應專注既有的一撮民主盟友和伙伴，重振推動民主和人權的工具，「在民主範疇，美國最重要的任務，是在國內重建規範和體制」。他們不諱言意識形態和利益不一定總是站在同一陣線，這點從美國在二戰要跟共產主義的蘇聯合作即可見一斑，在許多議題上，「意識形態重要，但利益更為重要」。

到國會山莊騷亂後，二人再在《外交事務》網站撰文，直言事件進一步鞏固他們的論述，直指拜登需要舉行「民主峰會」不應是國際版本，而是國內版本，即召集跨黨派國會領袖、州長和市長等，對美國民主作出全新承諾。

二人建議跨黨派政壇領袖應推動改革措施，例如落實改革投票制度的「劉易斯（取名於已故黑人民權領袖兼民主黨眾議員劉易斯）投票權利改進法案」、增加警察問責程度、保護新聞自由和打擊假消息。他們強調，這形式的國內民主峰會不應只是華府政界的小圈子活動，而是多面向的解決問題努力嘗試，如實反映美國的聯邦制度，邀請州和地方單位，兼顧城市和鄉郊的代表，並把公民社會帶入。

二人提醒，即使民主黨全面掌握白宮和參眾兩院，拜登的外交政策議題仍很可能要視乎其政府是否有能力「向美國盟友等展示其國際主義主張得到所需的本土支持」。畢竟，民主黨在參眾兩院優勢有限，共和黨人仍可使用拉布策略。

（白宮易主‧重建體制）