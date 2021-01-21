新國安顧問蘇利文：汲前朝教訓

卡內基去年在大選前發表的新一期報告指出，不論是冷戰後的自由國際主義、特朗普的「美國優先」，或是進步派對氣候變遷和潛在刪減美國軍費手法的主張，當前的外交政策方針都未能取得美國人的廣泛支持，故美國政界應就守護中產階級的外交政策，致力建立新的政治共識。這種將國內和外交政策界線模糊的主張，已成為拜登及蘇利文的核心論述。蘇利文上月29日接受美國國家公共廣播電台（NPR）訪問時提到外交政策方針，表示美國到了「外交政策是國內政策，國內政策是外交政策」的地步，說：「我們在國外所做的工作，從根本上需要與讓勞動人口的生活變得更好、更安全、更公平連繫起來。」

曾助希拉里選總統 見證鐵鏽帶失票

43歲的蘇利文出身明尼蘇達州，獲該州民主黨參議員克洛布徹提攜進入政界，後獲希拉里賞識帶進國務院，出任角色重要的政策規劃主任一職，到希拉里卸任國務卿後轉任副總統國家安全顧問，跟拜登建立淵源。到希拉里2016年角逐美國總統，蘇利文成為其競選高級政策顧問，卻見證希拉里如何意外丟失中產職位流失的鐵鏽帶州份，結果不敵以民族主義和孤立主義為政治綱領的特朗普。

此後，蘇利文開始不斷強調必須將美國的中產階級放在外交政策辯論和決策的核心。在蘇利文眼中，奧巴馬政府在把外交議題與國內事務連繫方面做得不足，特別是經濟政策方面。當NPR記者問及對美國中產階級缺乏關注是否給特朗普的民族主義敞開大門時，蘇利文強調特朗普的出現是多種因素複合而成，但他認為「我們沒有在外交政策和國家安全議題上對中產階級提升關注度，即意味我們沒有做足本分為美國人提供服務，我們可以從中學習，然後在未來做得更好」。

倡美偕民主國家 共推議程對華施壓

談到將戰略構想轉化成具體外交政策，蘇利文則提到對華政策和特朗普政府處理中美貿易戰的手法，舉例說美國在貿易戰未團結其他民主國家或其他市場經濟體（佔全球經濟總量的五至六成），他認為如能結成同一陣線推出共同議程，向中方表明不接受補貼、知識產權盜竊等，美國方有能力迫使北京改變行為，又或增加中國違規的代價。

（NPR）

（白宮易主‧重建體制）