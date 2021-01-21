總統子女未同住 白宮再迎「第一寵物」

拜登兩段婚姻育有兩子、兩女和7個孫兒女，但長女夭折，長子英年早逝，餘下子女已婚，所以他只會與69歲妻子吉爾（Jill Biden）搬進白宮，並帶同2008年收養的「錢普」（Champ）、2018年領養的「梅杰」（Major）兩隻雄性德國牧羊犬和一隻貓遷入。

「第一寵物」包括兩犬一貓

拜登第一段婚姻育有兩子一女，但妻子內莉亞（Neilia）、女兒內奧米（Naomi）在1972年車禍中死亡。

拜登1977年與吉爾結婚，1981年誕下女兒阿什莉（Ashley）。與首任妻子所生的長子博（Beau）原為政壇新星，惟於2015年腦癌病逝，年僅46歲，遺下一子一女。阿什莉身兼社工、時裝設計等職業，並於2012年嫁予一名醫生。

拜登的50歲次子亨特（Hunter）則屢傳醜聞，包括酗酒、濫藥、稅務問題，以及與中國、烏克蘭的可疑生意往來等。

拜登長孫女、亨特的27歲女兒內奧米，去年5月畢業於哥倫比亞大學法學院，在賓夕法尼亞大學求學時，是特朗普二女蒂法尼（Tiffany）同班同學。

（法新社/CNN/商業內幕）

（白宮易主‧施政前瞻）