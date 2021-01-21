報道指彈劾案周內交參院 佩洛西：請留意

特朗普支持者1月6日攻擊國會後，民主黨控制的眾議院通過彈劾特朗普「煽動叛亂」的條款，之後待交由參議院審理。佩洛西何時提交彈劾案備受關注，若將有關程序延至拜登就職後實行，即周四或周五，可讓新政府最少有一至兩日時間站穩陣腳。佩洛西發言人拒絕評論有關時間表，僅稱「請密切留意」。

隨着兩名喬治亞州參議員就職，民主黨周三將重奪參議院控制權，彈劾審訊規則由兩黨領袖相議制定。

麥康奈爾表態：暴徒受總統挑動

能否通過彈劾案，參議院共和黨領袖麥康奈爾取態甚為關鍵，他周二首次公開斥責衝擊國會者是被「總統（特朗普）及其他有力人士煽挑動」，稱他們聽信了謊言，「嘗試利用恐懼和暴力」阻止國會認拜登勝選的結果。《紐約時報》報道，麥康奈爾私下認為特朗普犯下可被彈劾的控罪，但未表態是否會投票支持彈劾案。若特朗普被定罪，參議院可以作後續表決，禁止他再競逐公職，令他無法在下屆大選重出江湖。

（紐約時報/ABC）

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