特朗普離任前數小時特赦班農等73人

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報道，指梅拉妮亞留下了「歡迎字條」給新任第一夫人吉爾（Jill Biden）；消息又指特朗普亦有按傳統在白宮楕圓形辦公室留下便條給拜登。另外，CNN指有出席拜登就職禮的彭斯，周二已事先跟特朗普道別，昨沒有出席在空軍基地的歡送特朗普儀式。

告別講話祝福新政府 未提拜登

特朗普在周二長達20分鐘的告別講話中列舉任內政績，包括中美貿易戰、打造強勁經濟、快速研發疫苗以及促成中東和平協議等，「我承擔了最艱難的戰鬥、最困難的選擇，因為這是你們推選我所要做的事」，又對自己是幾十年來首個沒有發動戰爭的美國總統感到「特別自豪」。他亦提到本月6日國會山莊騷亂令所有國民感震驚，但未談及自己被指煽動的角色。

全篇演說中，特朗普隻字未提拜登，但首次公開祝福新政府，「祈願它能夠成功保持美國安全及繁榮，我們致上最誠摯祝願，也希望他們好運」。

縱使即將卸任，但特朗普強調其政治運動仍會繼續，「我們開啟的這場運動只是剛剛開始」。《華爾街日報》昨引述消息人士報道，特朗普近日與幕僚討論組建新政黨，好讓離任後繼續發揮影響力，並希望新政黨命名為「愛國者黨」（Patriot Party）。

消息指擬建「愛國者黨」東山再起

此外，特朗普於在任最後幾小時宣布特赦73人，包括白宮前首席策略師班農（Steve Bannon），並給另外70人減刑，但他沒特赦自己、家人和私人律師朱利亞尼。67歲的班農去年8月被控挪用興建美墨邊境圍牆的籌款，涉詐騙捐款者逾100萬美元，他否認控罪。其他獲特赦的包括特朗普前金主布羅伊迪（Elliott Broidy）、底特律前市長基爾帕特里克（Kwame Kilpatrick）等。

（金融時報/華爾街日報/BBC）

（白宮易主‧施政前瞻）