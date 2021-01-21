拜登首天簽15行政命令 施政4挑戰 上場後焦點：抗疫振經濟抗暖化種族不公

普薩基（Jen Psaki）周二（19日）向記者表示，拜登上任首天下午將於白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令。在應對氣候危機上，拜登將啟動重新加入《巴黎協定》和世界衛生組織的程序，並發布應對氣候變化的全面命令，包括取消Keystone XL石油管道的總統許可證。抗疫方面，拜登將強制聯邦僱員及進入聯邦政府大樓的民眾戴口罩，以及成立全新白宮辦公室應對疫情。

取消部分伊斯蘭國家入境禁令

針對移民問題，拜登將撤銷特朗普的緊急聲明，該聲明協助資助建立邊境圍牆，拜登並按此前承諾，簽署行政命令以取消對部分伊斯蘭國家的入境禁令。普薩基強調，第一天的計劃只是一連串行政行動的開始，「在未來的數天和數周內，我們將宣布更多的行政措施來應對這些挑戰，並兌現總統當選人向美國人許下的承諾」。

普薩基透露，進一步的行動將包括取消跨性別者的服兵役的禁令，亦會撤銷一項阻止美國為與墮胎有關的海外計劃提供資金的政策。

供1100萬無證移民入籍途徑

移民問題被視為新冠疫情外拜登政府急需處理的問題。多家傳媒引述消息報道，他上任首日即會向國會提交立法草案，包括為1100萬名現居於美國的無證移民提供在8年間取得公民資格的途徑。該方案只適用於今年1月1日前已居於美國的移民，但疫情下部分拉美國家局勢惡化，加上移民預期邊境執法放寬，國土安全部預料會有更多移民湧到邊境。

立法草案提出為今年1月1日前已居於美國的無證移民，先提供5年的臨時身分，他們通過背景審查和繳稅等要求後可獲發綠卡，並可於3年後申請公民身分。俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（DACA）受惠者，以及來自受災國家、獲「臨時保護身分」的移民則可立即申請綠卡。過渡團隊官員指立法草案有三大支柱，除了提供申請公民身分的途徑，還包括邊境管理和應對移民問題的根本原因，措施包括向中美國家提供援助、應用科技協助巡邏邊境等。

共和黨人抨擊「移民問題先於疫情」

過渡團隊官員坦言留意到隨着特朗普任期結束，有更多移民湧到邊境，但強調申請公民身分的方案不適用於新移民。危地馬拉移民部門指，自上周五估計已有7000至8000名移民從洪都拉斯進入危地馬拉，準備前往美國。有共和黨人則批拜登的競選承諾促成移民人數預期大增，如參議員柯頓（Tom Cotton）斥他「將赦免（移民）擺在比疫情或令美國人重返工作更優先的位置」。

（華盛頓郵報/CNN/霍士新聞）

（白宮易主‧施政前瞻）