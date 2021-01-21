拜登就職 團隊率先向華施壓 國務卿提名人認同前朝強硬取態

布林肯（Antony Blinken）周二出席參院外交關係委員會聽證會，大多聚焦對華政策。他認同特朗普對華採取更強硬態度，「我非常不同意他在數個範疇（對華）採取的方法，但基本原則正確，這實際上有助我們的外交政策」。比起採取關稅和出口禁令抗衡中國競爭，他稱拜登政府盼將重點放在增強國內實力，並會重新接觸亞太等地盟友以構建更統一陣線，包括與印度加深合作，繼續加強印太關係，應對中國影響力升溫。

布林肯認同新疆「種族滅絕」

華春瑩籲正確看待中美關係

蓬佩奧周二發聲明，指控中國政府對維吾爾族和新疆其他少數民族實行監禁、酷刑和強迫絕育等打壓，將其定性為「種族滅絕」；中國駐美使館發言人批評聲明「罔顧事實，無端攻擊和蓄意抹黑中國政府治疆政策」。布林肯表示認同蓬佩奧觀點，他稱新政府將探討表達不滿的方式，包括禁止進口由中國強制勞工生產的商品等。

稱港「民主被踐踏」 續助台灣自衛

談到台港議題，布林肯指香港「民主正被踐踏」，又稱「我希望我們能接納一些逃離香港的人，他們逃離因捍衛民主權利而受到的打壓」，並會認真審視香港的自治情况。他指新政府會維持對台灣的跨黨派承諾，確保台灣有威懾侵略和捍衛自己的手段，亦盼台灣在國際上扮演更重要角色，國務院將按《台灣保證法》檢視對台交往準則，製造更大接觸空間。台灣外交部感謝布林肯公開表達對台灣的強勁支持，稱政府將繼續深化台美伙伴關係。

台駐美代表「待遇升格」獲邀出席

另外，台灣駐美代表蕭美琴有獲邀參與拜登就職典禮，民進黨稱這是1979年斷交以來首獲正式邀請，比照外交使節團的入場安排，而非以往由國會議員提供一般入場券參與。

中國外交部發言人華春瑩昨回應「新疆種族滅絕」說法時指摘蓬佩奧是「末日小丑」，又呼籲布林肯「正確看待中國和中美關係」。

在周二另一場聽證會，獲提名美國財長的耶倫（Janet Yellen）形容中國是美國「最重要的戰略競爭對手」，指控北京透過提供非法補貼、以低於市價傾銷產品、竊取知識產權和對美國出口實施障礙，削弱美國企業，新政府需應對中國「不公且非法的濫權行為」，又稱要警惕中國「盜竊商業機密」和「非法獲取關鍵技術」對國家安全的影響。有別主張退出多邊組織的特朗普政府，耶倫強調與盟友合作非常重要。她又稱支持大規模基建投資，以增強美國經濟競爭力，抗衡中國挑戰。

獲提名任防長的奧斯汀（Lloyd Austin）被問到美國主要威脅時，先談到造成逾40萬人死亡的新型冠狀病毒疫情，續指中國是「未來最重大挑戰」。獲提名為國家情報總監的海恩斯（Avril Haines）則稱，美國情報機構「應對中國的方式必須進化，以符合我們現時所見到中國尤其獨斷和具侵略性的現實」。

（法新社/華爾街日報/日經亞洲/路透社）