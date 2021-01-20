「像美國一樣的內閣」性別族裔平衡創歷史

內閣成員女性佔半 耶倫成首名女財長

拜登的內閣名單被形容為美國建國以來最「多元化」的團隊，內閣人選看重族裔或性別背景，改變歷屆內閣以白人男性為主的局面。性別方面，拜登已宣布的15 名內閣部長人選中，多名女性獲許以內閣重要職位，其中以獲提名財長的聯儲局前主席耶倫最為人熟悉。74歲的耶倫在克林頓時代曾任白宮經濟顧問委員會主席，在奧巴馬時期先後出任聯儲局副主席和主席，帶領美國走出金融海嘯的陰霾，助經濟重拾動力。

國安團隊則以中央情報局前副局長海恩斯（Avril Haines）為代表，她有望成為美國史上首名女性國家情報總監。內閣級別官員提名人選女性佔半，比例亦創新高。以白宮通訊團隊為例，7名成員全為女性，也創下美國歷史。

族裔多樣性創紀錄 更勝奧巴馬時代

拜登政府內閣部長和內閣級別官員的人事佈局，包括非洲裔、拉美裔、猶太裔、華裔、印度裔等族裔背景，內閣種族多樣性創下紀錄。前印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）獲提名出任運輸部長，勢主導旨在振興中產的交通基建大計，這名民主黨超新星也是公開的同性戀者。

美國歷屆內閣素以白人男性當道，自1933年以來，只有11名美國總統曾任命女性擔任內閣職位，沒有任何一屆內閣達到美國的性別或種族平衡。

美國有線新聞網絡（CNN）分析指出，連同兼具非裔及亞裔血統的候任副總統賀錦麗，拜登政府的內閣部長及內閣級別官員提名人選中有50%是有色人種，更勝奧巴馬時代曾達到的42％。美國歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）形容，拜登的多樣化內閣將白宮推向前任未曾做到的新水平，藉此打破外界對美國的印象，這名候任總統理應獲得稱讚。

（綜合報道）

（白宮易主‧管治團隊）