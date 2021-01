國務卿獲提名人：可於競爭勝過中國

一反前任「美國優先」 布林肯強調重振同盟

「我們可以在競爭中超越中國——也可以提醒世界:為民所有(of the people)、為民所治(by the people)的政府方可為民所享(for its people)。」布林肯借用了前總統林肯《蓋茲堡演說》有關民主的名句來表明立場。他又一反現任國務卿蓬佩奧強調美國例外論和對華全球衝突的論述,稱會展現「謙遜」,明言美國無法靠獨力行為處理目前任何重大挑戰,但重振核心同盟則可倍增美國在全球的影響力,應對俄羅斯、伊朗和朝鮮帶來的威脅,以及為民主和人權挺身而出。

獲提名國家情報總監的海恩斯(Avril Haines)則會出席參院情報委員會的確認任命聽證會,據過渡團隊官員指,海恩斯將表明美國情報機構須持續收集情報,以「支持在競爭中勝過中國的跨黨派工作——以求洞悉和分享中國的意圖和能力,同時支持更即時的工作,即抗衡北京的不公平、非法、侵略性和脅迫性的動作,以及違反人權的行徑」。

(法新社/路透社/華爾街日報)

(白宮易主‧管治團隊)