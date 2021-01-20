國務卿獲提名人：可於競爭勝過中國

一反前任「美國優先」 布林肯強調重振同盟

「我們可以在競爭中超越中國——也可以提醒世界：為民所有（of the people）、為民所治（by the people）的政府方可為民所享（for its people）。」布林肯借用了前總統林肯《蓋茲堡演說》有關民主的名句來表明立場。他又一反現任國務卿蓬佩奧強調美國例外論和對華全球衝突的論述，稱會展現「謙遜」，明言美國無法靠獨力行為處理目前任何重大挑戰，但重振核心同盟則可倍增美國在全球的影響力，應對俄羅斯、伊朗和朝鮮帶來的威脅，以及為民主和人權挺身而出。

獲提名國家情報總監的海恩斯（Avril Haines）則會出席參院情報委員會的確認任命聽證會，據過渡團隊官員指，海恩斯將表明美國情報機構須持續收集情報，以「支持在競爭中勝過中國的跨黨派工作——以求洞悉和分享中國的意圖和能力，同時支持更即時的工作，即抗衡北京的不公平、非法、侵略性和脅迫性的動作，以及違反人權的行徑」。

（法新社/路透社/華爾街日報）

（白宮易主‧管治團隊）