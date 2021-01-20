世衛斥富國插隊搶疫苗 有貧國僅獲25劑 譚德塞：災難級道德淪亡

指富國繞過COVAX與藥廠交易

目前中國、印度、俄羅斯、英國及美國均已研發出新冠疫苗，大部分參與疫苗研發及生產的國家均優先為本國民眾供應疫苗。譚德塞周一在世衛執行委員會會議上稱，迄今全球有49個較富裕國家已取得超過3900萬劑新冠疫苗，但與此同時有一非洲窮國僅獲25劑，批評部分富裕國家繞過世衛牽頭的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）與藥廠作雙邊交易，企圖插隊率先取得疫苗，並不公平。《衛報》指出獲25劑疫苗的是幾內亞，為俄羅斯「衛星V」疫苗。

譚德塞直言，全球正面臨「災難級的道德淪亡」，將以世上最貧困國家民眾的性命和生計為代價，而「以我為先」的方針會推高疫苗價格及變相鼓勵囤積，最終令疫情延長，帶來人命與經濟損失，促請各國全面參與COVAX，分享與藥廠達成購買疫苗協議的價格、劑量等資料，助世衛了解全球疫苗供應狀况，又呼籲所有疫苗生產商與COVAX分享全面臨牀試驗結果，期望在今年4月7日世界衛生日到來時全球所有國家都能為國民接種新冠疫苗。COVAX旨在結合各國力量與疫苗生產商談判，確保疫苗公平分配，迄今有逾180個國家及地區加入，下月將正式啟動。譚德塞稱，已向5間藥廠確保會供應20億劑疫苗。

以色列安排不當 浪費數十萬劑疫苗

現有富裕國家接種疫苗計劃安排不當亦惹浪費資源的批評。《以色列時報》上月指出，以色列接種新冠疫苗人數遜預期，令多地醫療機構棄置數百劑過期疫苗。美國有線新聞網絡（CNN）上周則報道，當地疫苗分配出現錯配，應優先接種的醫護人員因不願影響人手安排等因素未有如期接種，但高風險的長者等卻未可接種，導致數十萬劑已解凍的疫苗被迫丟棄。

（BBC/CNN/以色列時報）

（抗疫新階段）