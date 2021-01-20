卸任前多項政令 新政府不擬推行

涉入境安排及中國無人機風險

白宮周一發布特朗普的聲明，宣布會解除有關旅遊限制，但對中國和伊朗的旅遊禁令維持不變。特朗普稱，這決定是「繼續保護美國人免受新冠病毒影響的同時，可安全恢復旅遊的最佳方式」。不過，拜登發言人普薩基（Jen Psaki）隨即在Twitter表示，「根據我們醫療團隊的建議，政府無意在1月26日解除這些限制。隨着疫情惡化及全球出現更多變種病毒，現在不是合適時間取消國際旅遊限制。」普薩基又表示不排除進一步收緊限制。

美國疾病控制及預防中心（CDC）上周宣布，1月26日起所有乘飛機抵境的旅客，必須在登機時出示3天內對新冠病檢測呈陰性的證明或康復證明。

此外，特朗普周一簽署行政命令，要求所有聯邦機構評估中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮等敵對國家製造的無人機安全風險，必要時優先移除這些無人機。美國商務部上月把全球最大民用無人機製造商、深圳大疆創新科技有限公司及其他數十間中國企業，列入貿易黑名單。

（路透社/法新社）