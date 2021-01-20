首都3防線高度戒備 多州議會停運防亂

聯邦調查局（FBI）上周初警告各地或出現武裝示威後，各州加強州議會大樓的戒備，包括圍起鐵絲網和用木板封窗戶等。多州在首府部署國民警衛隊，包括密歇根、北卡羅萊納、佛羅里達和加州等。賓夕法尼亞和得州等在就職典禮前後關閉州議會大樓，印第安納和密歇根州等亦取消本周的立法議程。

有騷亂者促子女勿告發：會槍殺叛徒

本月6日的國會山莊騷亂觸發保安憂慮，據法庭文件披露，一名參與騷亂的得州男子曾向子女警告，若告發他就是「叛徒」，而「叛徒會被槍殺」。其妻子向聯邦檢察官稱，他攜槍前往華盛頓市，並向家人稱此行是「保衛國家」。FBI調查開始集中在騷亂的主要人物上，在剛過去的周末，不少被捕者被指與極端組織有關，反映當局日漸關注騷亂中較有準備和組織的群體，包括科羅拉多州男子吉斯溫（Robert Gieswein），訴訟文件和影片顯示他或與「驕傲男孩」等3個FBI關注的極端組織有關。

（CBS/霍士新聞/華盛頓郵報）