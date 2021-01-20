拜登和賀錦麗將在當地時間周三（20日）正午（香港時間周四凌晨1時），在最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）主持下，於國會西面的搭建台宣誓就職，拜登之後發表就職演說。每名總統都會根據美國《憲法》中規定的總統誓辭宣誓：「我謹鄭重宣誓，我將忠誠執行美國總統職責，竭盡全力恪守、維護和捍衛美國憲法。」美國總統通常會手按《聖經》宣誓，但這非《憲法》規定，而是依循宗教信仰的慣例。

特朗普會出席嗎？

傳媒報道指他不會。美國歷史上曾有總統拒絕出席繼任人的就職禮，包括19世紀的亞當斯（John Adams）、小亞當斯（John Quincy Adams）和約翰遜（Andrew Johnson）。

誰會出席就職禮？

3名前總統奧巴馬、小布殊、克林頓會與夫人出席；在世最老的美國前總統、96歲的卡特和其妻不會出席，是卡特首次缺席新任總統就職禮。百變天后Lady Gaga將在就職禮上唱國歌，女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）亦會獻唱。

新冠疫情如何影響今屆就職禮？

以往成千上萬民眾會湧到華盛頓見證歷史時刻，就職典禮國會聯席委員會（JCCIC）傳統上亦會向國會議員派發20萬張就職禮入場券，但受疫情影響，今年規模將大幅縮小，入場券只派發約1000張，每名議員限邀請一名嘉賓，主辦單位呼籲民眾看電視直播。就職禮後，在賓夕法尼亞大道不會舉辦傳統慶祝巡遊，而是改為「全美虛擬巡遊」，即透過電視播放美國各地的表演活動。晚上亦不會有舞會，而是晚上8時半由金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主持一個90分鐘黃金時段節目，邀請藝人慶祝拜登就職。

就職禮保安措施如何？

‧ 鑑於1月6日國會山莊發生騷亂，就職禮將嚴密佈防。2.5萬名國民警衛軍部署在首都華盛頓，部分人會與國會警察一樣有拘捕權。華盛頓警局亦預計動員逾3800名警員，國會警察亦會出動2200人。保護總統及官員的特勤局負責協調，會與至少其他20個執法和公共安全部門合作。

‧ 林肯紀念堂及國會大樓一帶大部分街道上周六（16日）至本周四（21日）禁止車輛進入，市中心大部分地區亦只准持身分證明的居民出入；市中心多個地鐵站上周六至本周四關閉。國家公園管理局已宣布國家廣場及部分地標關閉最少至周四，白宮附近地區亦被封鎖。美國多間航空公司上周六起禁止前往華盛頓的乘客把槍支放在託運行李，直至周六（23日）。

資料來源：路透社/華盛頓郵報/紐約時報