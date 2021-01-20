拜登就職揭新章 特朗普黯然離場 不依傳統白宮迎新 不赴儀式提早離華府

《衛報》報道，特朗普計劃美東時間早上離開華盛頓，前往馬里蘭州的空軍基地出席歡送儀式，特朗普希望以三軍總司令的身分在任內最後一次檢閱軍隊，其支持者及前任政府官員都會出席。白宮已向外發出邀請信，歡送儀式將於周三早上8時在華盛頓附近的馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）舉行，儀式的具體細節未見公布，但出席者必須於當日早上7時15分到場，而且不准攜帶槍械、彈藥、炸藥、雷射筆或玩具槍等，並規定出席者全程要戴口罩。

空軍基地辦歡送 檢閱軍隊

歡送儀式結束後，特朗普將以總統身分任內最後一次乘搭空軍一號，與妻子梅拉尼婭偕部分幕僚，飛往位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園。至於副總統彭斯則會出席拜登的就職典禮，但尚不知彭斯當日早上會否參加特朗普在白宮或安德魯斯空軍基地的歡送儀式。

4年前，時任總統奧巴馬卸任前，奧巴馬與時任第一夫人米歇爾曾按慣例邀請特朗普夫婦到白宮出席茶會，象徵政權和平交接，奧巴馬與米歇爾其後出席特朗普的就職典禮。不過特朗普早已表明不會出席拜登的就職典禮，在美國歷史上過去亦有現任總統無出席繼任者就職儀式的例子。

白宮總管代勞 迎拜登一家

特朗普自上周二（12日）到訪得州阿拉莫（Alamo）參觀美墨邊境圍牆建成儀式後，一直未有公開露面。CNN引述消息報道，特朗普不會依據慣例迎接拜登夫婦進入白宮，就職典禮當天將由白宮總管哈列斯（Timothy Harleth）迎接拜登一家人。哈列斯原是特朗普國際華盛頓特區酒店員工，2017年他獲邀到白宮工作，拜登上任後他將不會留任。

拜登周三中午12時（本港周四凌晨1時）宣誓就職，當天下午他將到阿靈頓國家公墓獻花圈，前總統克林頓、小布殊及奧巴馬亦陪同出席儀式。知情人士透露在這段時間內拜登大部分私人財物將搬入白宮，清潔工作將在特朗普夫婦離開白宮後立刻展開。

CNN：躊躇是否按傳統白宮留信

特朗普至周二未有祝賀候任總統拜登，消息人士稱，特朗普還在考慮是否要遵循傳統，寫一封信給拜登並留在白宮橢圓形辦公室內。CNN報道，梅拉妮亞與拜登之妻吉爾（Jill Biden）周一尚未聯絡，她可能成為首名不帶繼任者導覽白宮的第一夫人。

（CNN/衛報/法新社）