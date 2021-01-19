希臘金牌女將指控性侵 帆聯高層辭職

【明報專訊】希臘奧運金牌女帆船手貝卡托魯上周不點名指控遭一名帆船聯合會高層性侵，引起軒然大波，聯合會副主席阿扎莫普洛斯宣布辭職，但否認犯錯。當局尚在調查。
現年43歲的貝卡托魯（Sofia Bekatorou）是希臘著名運動員，先後於2004和2008年奧運奪得帆船比賽金牌和銅牌。她上周六（16日）在一場關注兒童性暴力問題的活動上透露，一名帆船聯合會高層成員1998年請她上酒店房，然後對她作出猥褻行為。當時21歲的她多次明確拒絕對方，對方雖然表示如果她不願意就會停止，但最後強行繼續。貝卡托魯表示，事後她哭着羞愧地離開房間。
「悉尼奧運前夕 被請上酒店遭猥褻」
她又說，由於當時正值悉尼奧運前夕，為了可繼續參加比賽，也擔心事件曝光會分裂國家帆船隊，因此選擇沉默，現在開腔是要鼓勵年輕運動員勇於分享自身經歷。
消息公開後惹來輿論嘩然，不少人對貝卡托魯公開被性侵經歷表示同情和支持，希臘總理米佐塔基斯讚揚貝卡托魯挺身而出，勇敢地打破恐懼和沉默，部分網民在帖文加上「#MeToo」標籤支持她，亦有其他女運動員紛紛打破沉默講述她們有過類似遭遇。
希臘#MeToo 總理讚女事主勇敢
有關指控公開後，帆船聯合會起初表示沒有收到貝卡托魯投訴，又形容這次是「不愉快事件」，惹來輿論猛批。貝卡托魯同日向檢方指出對方是阿扎莫普洛斯（Aristeidis Adamopoulos）。聯合會隨後發表聲明，稱已要求阿扎莫普洛斯辭職，以保存聯合會尊嚴和容許進一步調查。阿扎莫普洛斯之後宣布辭職，但否認犯錯，強調辭職只是因為顧及這次指控會對帆船聯合會造成負面影響，又斥指控虛假和具誹謗性。
（BBC／CNN）
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