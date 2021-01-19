希臘金牌女將指控性侵 帆聯高層辭職

現年43歲的貝卡托魯（Sofia Bekatorou）是希臘著名運動員，先後於2004和2008年奧運奪得帆船比賽金牌和銅牌。她上周六（16日）在一場關注兒童性暴力問題的活動上透露，一名帆船聯合會高層成員1998年請她上酒店房，然後對她作出猥褻行為。當時21歲的她多次明確拒絕對方，對方雖然表示如果她不願意就會停止，但最後強行繼續。貝卡托魯表示，事後她哭着羞愧地離開房間。

「悉尼奧運前夕 被請上酒店遭猥褻」

她又說，由於當時正值悉尼奧運前夕，為了可繼續參加比賽，也擔心事件曝光會分裂國家帆船隊，因此選擇沉默，現在開腔是要鼓勵年輕運動員勇於分享自身經歷。

消息公開後惹來輿論嘩然，不少人對貝卡托魯公開被性侵經歷表示同情和支持，希臘總理米佐塔基斯讚揚貝卡托魯挺身而出，勇敢地打破恐懼和沉默，部分網民在帖文加上「#MeToo」標籤支持她，亦有其他女運動員紛紛打破沉默講述她們有過類似遭遇。

希臘#MeToo 總理讚女事主勇敢

有關指控公開後，帆船聯合會起初表示沒有收到貝卡托魯投訴，又形容這次是「不愉快事件」，惹來輿論猛批。貝卡托魯同日向檢方指出對方是阿扎莫普洛斯（Aristeidis Adamopoulos）。聯合會隨後發表聲明，稱已要求阿扎莫普洛斯辭職，以保存聯合會尊嚴和容許進一步調查。阿扎莫普洛斯之後宣布辭職，但否認犯錯，強調辭職只是因為顧及這次指控會對帆船聯合會造成負面影響，又斥指控虛假和具誹謗性。

（BBC／CNN）