巴西准用科興牛津疫苗 FT：中俄疫苗數據少 亦成搶手貨

否決一款俄羅斯疫苗

今次獲批的CoronaVac是中國科興研發，有效率50.4%，僅僅超過世界衛生組織的門檻，部分疫苗由隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Butantan Institute）生產，而牛津大學與阿斯利康研發的是ChAdOx1 nCoV-19疫苗。衛生監督局周日批准的緊急使用授權是針對600萬劑自中國進口的CoronaVac，以及自印度進口的200萬劑ChAdOx1 nCoV-19。布坦坦研究所所長柯弗斯（Dimas Covas）說，這600萬劑CoronaVac疫苗中，約464萬劑將交給聯邦政府，136萬劑由聖保羅州政府配送。衛生部表示，政府周一起向全國27個州分發疫苗。

衛生監督局向兩款疫苗開綠燈後，患有糖尿病和高血壓的聖保羅州54歲女護士卡拉桑斯（Monica Calazans）隨即接種科興疫苗，成為巴西接種新冠疫苗第一人。她在接種後呼籲民眾要相信疫苗，一起拯救生命。

聖保羅州長批總統散播假新聞

疫苗接種成為巴西政治焦點。2022年大選可能挑戰總統博索納羅的聖保羅州長多利亞（Joao Doria）周日在記者會上批評博索納羅否認疫情的態度，斥他散播疫苗假新聞和攻擊性言論。衛生部長帕祖埃洛（Eduardo Pazuello）則在另一記者會上抨擊多利亞，表示聯邦政府不會像聖保羅州政府那樣為了宣傳而提前展開接種計劃。

《金融時報》報道，隨着全球多國爭奪新冠疫苗，中國和俄羅斯的疫苗雖然臨牀測試數據較少、安全性有疑慮，但亦成為搶手貨，其中中國疫苗生產商已和十多個國家達成供貨協議，包括印尼、巴林、阿聯酋和埃及等，俄羅斯的「衛星V」疫苗亦獲阿根廷、沙特阿拉伯等青睞。報道稱，兩國一直希望國內藥劑業走向國際，旗下新冠疫苗備受歡迎被視為兩國重要的政治和商業突破。

（法新社/路透社/金融時報/中央社）

（抗疫新階段）