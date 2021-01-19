涉朴槿惠「國政壟斷」案 三星李在鎔行賄罪成即時入獄

裁決指出，52歲的李在鎔應朴槿惠要求，給予朴的友人崔順實86.8億韓圜（約6084萬港元），用作購馬給崔的女兒，換取政府支持他承繼三星經營權，賄賂罪成。他在判刑後的最後陳辭說：「我沒有話說。」預料他不會再上訴。最高法院上周四也裁定朴槿惠收受賄款等罪名成立，判囚20年，罰款1億韓圜（70萬港元）。

再服刑年半可獲釋

李在鎔2017年就同一案件被判囚5年，2018年2月上訴獲減刑為監禁兩年半及緩刑4年，因而出獄。不過，大法院（最高法院）2019年推翻上訴裁決，下令重審，遂有現在的結果。因他同案曾服刑1年，他現再服刑1年半便可獲釋。

首爾的淑明女子大學經濟系名譽教授申世敦表示，李在鎔可繼續在獄中指揮公司，但會面對一些阻滯。分析認為，由於三星集團已由李在鎔父親李健熙管治時的人治，改革到制度管理，如今判刑除了損害三星的國際形象、推行中的集團改組計劃外，日常營運不會受影響，但公司的長遠大型規劃、投資和重要人事決定，乃至對韓國經濟都構成負面影響。

（韓聯社/彭博社/路透社）