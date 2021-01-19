納瓦爾尼返俄即被捕 多國促放人

納瓦爾尼去年8月從西伯利亞乘飛機往莫斯科途中中毒昏迷，其後獲准到德國接受治療，並確認身中神經毒劑「諾維喬克」，他指是俄國特工在其內褲落毒。納瓦爾尼上周公開表示會返回俄羅斯後，FSIN即表明他違反2014年挪用公款案的緩刑條件，他一回國就會將其拘捕，而納瓦爾尼則稱該罪名是揑造。

所乘客機「技術問題」 轉機場降落

納瓦爾尼乘搭的勝利航空客機，原定飛往莫斯科伏努科沃國際機場，路透社稱現場已有數以千計納瓦爾尼支持者等候，警方亦嚴陣以待。不過，機師在最後一刻以「技術問題」為由，轉往同市的謝列梅捷沃國際機場降落。路透社指這顯然是當局試圖阻止在場守候的記者和支持者迎接他。

納瓦爾尼在機上向同機記者稱並不害怕，相信不會被捕，惟他與妻子和律師抵境時，有官員要求他澄清入境狀况，其後他被警員帶走。納瓦爾尼盟友日丹諾夫（Ivan Zhdanov）周一在Twitter貼文稱，納瓦爾尼被送往警局，他的律師稱當局禁止任何人與納瓦爾尼見面。FSIN起初發聲明稱，納瓦爾尼違反緩刑條件而被拘留，當局又要求法院將他的緩刑以入獄取代。若要求獲批，納瓦爾尼或要入獄3年半。

事件或重燃要求西方國家制裁俄羅斯的呼聲，部分國家亦隨即表態。法國、意大利、德國以至歐盟都要求俄羅斯立即放人。歐盟成員國立陶宛和愛沙尼亞周一稱納瓦爾尼若不獲釋，其他歐盟成員應制裁俄羅斯。美國候任總統拜登的國家安全顧問提名人蘇利文（Jake Sullivan）亦在Twitter貼文指應立即釋放納瓦爾尼，又稱涉毒害他的人需被究責。

俄羅斯外長拉夫羅夫昨日回應稱，俄羅斯不是打算去舞會的淑女，因此不擔心形象受損。

（衛報/路透社/法新社/CNN/金融時報）