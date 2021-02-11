FBI審查國民警衛軍 防「內鬼」施襲

極端主義滲透危機

今次奉派到華府支援就職典禮的2.5萬名國民警衛軍人數是過往安排的最少兩倍半。《華盛頓郵報》引述一名國防官員消息，指軍方正配合FBI審查參與周三就職禮的「全體服役人員」，防範國內極端主義滲透，但未知審查範圍。另一名國防官員則稱，自去年起國防部接獲FBI通報正展開143宗極端主義調查，當中68宗與現役或前軍人有關。

《紐約郵報》亦引述軍方消息稱，國民警衛軍調派往華府前已接受過軍方審查，但自首批國民警衛軍逾一周前抵達華府開始，FBI便開始第二次審查，預計周三前完成。麥卡錫向美聯社證實消息說：「我們對每一個參與這次行動的人，作第二遍、第三遍審查。」

鑑於1月6日國會山莊騷亂被捕者不乏有軍隊背景人士，令人懷疑軍中存在極端主義。

（華盛頓郵報/紐約郵報）