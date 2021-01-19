國會大樓「安全威脅」封鎖 惹虛驚

華府全城戒備 各州零星抗議

美國總統就職典禮周三舉行前，首都華盛頓和多州的州議會大樓都像堡壘般受到嚴密看守，其中華盛頓的心臟地帶都由鐵欄、混凝土屏障和保安檢察站所包圍。有情報人員指有特朗普支持者及極端團體為周日（17日）的示威籌備多時，但最終示威未有發生。其他州份保安當局亦為周日預計會出現的示威戒備，但不少地方的示威終只有零星抗議甚或無疾而終。

首都華盛頓市面近日有數以千計士兵和警員戒備，並封鎖多條街道。有團體發起周日在首都等地方示威，大多都是右翼組織，促使各地警方和國民警衛隊加緊戒備。然而華盛頓周日街頭未見有民眾聚集，《華爾街日報》指市面的保安措施似乎阻止特朗普支持者及極端團體湧往當地。

美國當局繼續搜捕涉參與本月6日國會山莊騷亂人士，其中墨西哥州奧特羅縣（Otero）專員、極右組織「牛仔支持特朗普」（Cowboys for Trump）創立者格里芬（Couy Griffin）周日在華盛頓被捕，指他涉與騷亂有關；他曾聲言就職禮當日會帶着槍械再到華府。

（紐約時報/華爾街日報）