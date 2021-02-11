CNN：特朗普卸任前夕擬特赦百人 包括政治盟友 料不涵蓋自己或家人

CNN引述消息人士稱，白宮周日（17日）曾舉行會議，確定特赦的最終名單，料當中包括特朗普的政治盟友，亦有涉及刑事司法改革考慮的人選，其特赦名單主要為卸任後的利益盤算，「一切都是交易，他喜歡特赦因為那是單方面行動，而他喜歡幫助會對他感虧欠的人」。有官員稱，特朗普在去年聖誕節前接連宣布特赦多名親信，包括涉及「通俄門」醜聞的前競選經理馬納福特，但到今年1月6日國會舉行聯席會議、確認選舉人團投票結果之前便暫停相關程序，以集中應對大選結果，結果會議舉行當日國會山莊爆發騷亂，被指摘煽動叛亂的特朗普暫時隱退，因此未能盡快決定最後特赦名單。

顧問勸告勿特赦國會山莊騷亂者

有幕僚透露，特朗普原擬在上周末及周二分兩批公布最後特赦名單，但因有關延誤而將一次過在周二公布。消息又稱，特朗普的顧問曾勸告他不要特赦自己，以免顯得曾犯過失，另外又促請他不要特赦涉及國會山莊騷亂的示威者。目前相信特朗普不會特赦自己或其家人，亦暫未草擬相關文件，但在他周三中午任期結束前仍可能有變數。

政治新聞網站Politico引述消息稱，特朗普很可特赦涉籌款興建美墨邊境圍牆被控詐騙的前高級戰略顧問班農。根據憲法，美國總統有權特赦違反聯邦法例而受查或已被定罪者，彈劾定罪除外。雖然憲法無訂明總統能否自我特赦，但不少學者認為此舉會違反不能擔任自身案件裁判者的原則。

盟友被指收高額報酬 代被定罪者關說特赦

《紐約時報》則引述文件及消息人士報道稱，不少特朗普盟友收取高額報酬，代已被定罪者游說特朗普特赦。有文件顯示，一名特朗普競選團隊顧問收取5萬美元（約39萬港元），助涉非法披露機密文件的前中情局官員基里亞庫（John Kiriakou）游說特朗普特赦，如成事再支付額外5萬美元。據悉基里亞庫亦被告知，向特朗普私人律師朱利亞尼支付200萬美元（約1560萬港元）可確保獲特赦，但他拒絕接受，其相關人士憂朱利亞尼非法出售特赦名額，已通報聯邦調查局。朱利亞尼否認涉事。

《紐時》指出，前總統克林頓卸任前亦公布170人特赦名單，部分獲特赦者曾向其家人等支付6位數字金額，但特赦均經過司法部嚴格檢視確認，特朗普似乎拒絕遵從審查程序，僅依靠親信提供意見，故特赦制度對有能力支付特朗普親信者較有利。白宮拒絕回應報道。

另外，皮尤研究所上周五（15日）公布的最新民調，顯示特朗普的支持度跌至29%，為任內最低。75%受訪者認為特朗普對國會山莊騷亂負有一責任，而其堅持在沒有可靠證據下堅稱選舉涉舞弊，拒絕認輸的行徑亦受非議，有20%受訪者認為特朗普操守差劣，較兩個月前倍增。而候任總統拜登則獲64%受訪者認同其自大選以來的表現，過半數認同其內閣任命。

（CNN/紐約時報/Politico）