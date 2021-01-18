印度疫苗安全疑慮 接種人數遜預期

向受試者稱打「感冒藥」

印度全國設立了3300個接種中心，動用約15萬名受專業培訓人士負責接種計劃，並確保相關疫苗不會流入黑市。計劃首段度會為約3000萬名醫生、護士、醫療衛生前線工作人員等接種，其後將為50歲以上人士或有高風險感染新冠病毒者合共約2.7億人接種，預計8個月內完成。當局原希望計劃啟動首日有30萬餘人接種，聯邦衛生部數據則估計只有約16.5萬人已接種疫苗。

印度疫苗接種計劃目前採用兩款疫苗，其一是由全球最大疫苗生產商印度血清研究所，在當地生產的英國阿斯利康-牛津大學疫苗（印度稱該款疫苗為Covishield），有效比率為72%。另一款由印度巴拉特生物技術公司研發的Covaxin，起碼3月才有第三期臨牀測試結果，接種者必須簽署標明疫苗「尚無臨牀療效」的同意書。上周六最少1人在接種Covaxin後，因過敏感反應送院。有醫療人員及民間組織向《金融時報》稱，Covaxin臨牀試驗手法惹人質疑，如向受試者稱接種的是「感冒咳嗽藥」，或導致民眾擔心疫苗效用與安全。

印度新冠病毒感染人數錄得世界第二高，累計1050萬，當中有逾15.1萬人死亡。

（法新社/路透社/彭博社）