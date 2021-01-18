印度疫苗安全疑慮 接種人數遜預期

【明報專訊】印度上周六（16日）展開全球最大規模的疫苗接種計劃，希望最快於今年7月可為3億名高風險者接種兩劑新冠疫苗。惟首天接種人數僅及預計一半，成績遠遜預期，有當地民間組織及醫療人員批評印度本土疫苗研發手法令人對接種失信心。截至上周六，當地錄得最少一宗接種印度國產疫苗衍生嚴重過敏反應報告。
向受試者稱打「感冒藥」
印度全國設立了3300個接種中心，動用約15萬名受專業培訓人士負責接種計劃，並確保相關疫苗不會流入黑市。計劃首段度會為約3000萬名醫生、護士、醫療衛生前線工作人員等接種，其後將為50歲以上人士或有高風險感染新冠病毒者合共約2.7億人接種，預計8個月內完成。當局原希望計劃啟動首日有30萬餘人接種，聯邦衛生部數據則估計只有約16.5萬人已接種疫苗。
印度疫苗接種計劃目前採用兩款疫苗，其一是由全球最大疫苗生產商印度血清研究所，在當地生產的英國阿斯利康-牛津大學疫苗（印度稱該款疫苗為Covishield），有效比率為72%。另一款由印度巴拉特生物技術公司研發的Covaxin，起碼3月才有第三期臨牀測試結果，接種者必須簽署標明疫苗「尚無臨牀療效」的同意書。上周六最少1人在接種Covaxin後，因過敏感反應送院。有醫療人員及民間組織向《金融時報》稱，Covaxin臨牀試驗手法惹人質疑，如向受試者稱接種的是「感冒咳嗽藥」，或導致民眾擔心疫苗效用與安全。
印度新冠病毒感染人數錄得世界第二高，累計1050萬，當中有逾15.1萬人死亡。