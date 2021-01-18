「天使夫婦」三遭舉報 警查虐兒均「無證據」

去年3月24日，日間託兒所職員首次發現鄭仁臉部紅腫，養母稱是揹帶摩擦造成，但當天下午紅腫已變瘀青。託兒所在5月底首次為鄭仁腿部傷痕向兒童保護機關報案，養父辯稱為嬰兒按摩造成。警方調查至6月16日以無證據證明虐待而結案。報告顯示評估虐待危險度為3分（9分為滿分，4分需要緊急處理），惟當中兩個評估事項「兒童對施虐者有否畏懼表現」及「兒童有否遠離施虐者的意思」，對未滿一歲的嬰兒明顯不適用，但職員填報「沒有」。

第二次報案在去年6月，安氏夫婦友人因發現鄭仁被獨留車內最少半句鐘舉報虐兒。兒童保護職員其後到訪託兒所得悉鄭仁鎖骨骨折，與養父通話後誤判「不危急」。警方8月12日以「無證據」作結。

託兒所於去年9月發覺鄭仁在兩個月內體重大減1公斤，帶往看兒科醫生，醫生判斷虐兒，再次報案。警察和兒童保護人員曾研判要緊急處理，但沒發現孩子有表面傷痕，又相信養父母指嬰兒患口腔炎致吞嚥困難、影響體重的說法。直至10月鄭仁暴斃由急症室舉報，安氏夫婦才被追究責任。

輕信養父母說辭

3次報案，警察與負責兒童保護的官員均有到場調查，可是事實反映他們的判斷不當，沒有適切處理，比起鄭仁周身瘀青和損傷，他們更信養父母的說辭。SBS節目監製受訪說，前後十多人參與調查，「要是當中一人肯花點精神，事件就不會發生」。檢察官表示謀殺罪適用於本案女被告，但沒有修改對養父的控罪。案件預定2月17日再審。

（環球熱話）