養父母虐殺幼兒案 揭韓護幼法例漏洞

明報記者 何麗玲

鄭仁（Jungin，譯音）2019年6月10日出生時體重7.9磅。雖然8天大就被生母遺棄，但身體健康，活潑好動。她去年1月17日成為一對青年夫婦的養女「安律河」（譯音）後，反漸變氣弱無力，終於10月13日因嚴重內傷死亡。

34歲張姓養母被扣查之初，辯稱孩子在沙發玩耍不慎墮地受傷，後在盤問下改稱因孩子不吃飯而怒擲孩子，撞到椅子再墮地導致內傷。去年12月14日，養母被控虐待兒童引致死亡、情感虐待和疏忽照顧，拘留候審。安姓丈夫堅稱不知情，被控虐待和疏忽照顧兒童，沒被羈押。

女童腸裂肚積氣 醫生料「痛到哭不出」

不過韓國電視台SBS本月2日播出的一個偵查報道節目內容，引發舉國震怒。節目內容指出，急救檢查揭示鄭仁原來腹腔滿是血，腸道破裂泄出的空氣又積存於下腹，非單一次意外所能造成。驗屍證明嬰兒的後腦、鎖骨、股骨等骨折；器官和兩臂、肋骨約10處有破裂後癒合的痕迹，推斷最早創傷遠至4個月前。加上腸間膜出血，小腸、大腸破裂、胰臟斷裂，醫生表明那些傷勢不可能是因父母不察的意外造成。託兒所閉路電視片段顯示，鄭仁死前一天已吃不了飯，柔弱無力，卻也不哭。醫生稱腸道漏氣入肚是連成人都難以忍受的痛楚，料孩子痛到哭不出，又表達不了，兼且沒表面傷痕，以致託兒所職員不知道情况嚴重。

警察、兒童保護機構分別於去年5月25日、6月29日、9月23日接獲懷疑虐兒案舉報，卻一再錯過拯救她的機會（見另稿）。

群情洶湧 促改控蓄意謀殺

事件令群情洶湧，輿論主張應改控養父母蓄意謀殺。倘謀殺罪成，一般判10至16年，嚴重時可判無期徒刑。虐兒罪最高刑罰則為監禁7年。民間又湧現「鄭仁，對不起」（#sorryjungin）運動，為沒及時拯救她而愧疚，演藝界、政界等名人皆參與。女星李英愛本月5日與丈夫及一對子女到鄭仁的墓地拜祭，不禁落淚。

涉事首爾西江區陽川警察所備受指摘。警察廳長1月6日公開道歉，陽川警察所長停職等候處分，涉事12名警員被警告等懲處。韓國未婚母親支援網絡上周一（11日）在國會前抗議呼喊：「（韓國）有那麼多法例，為什麼救不到鄭仁？」

國會通過「鄭仁法」 增罰則擴調查權

有專家主張修改制度，改善監察收養兒童福祉，擴大兒童福利官員權力，使之有權調查個案，以及強制涉嫌施虐者遠離受害兒童。國會1月8日通過修訂虐待兒童罪行懲處特別法「鄭仁法」，內容包括搜查機關接到舉報即作調查；擴大容許警察與公務員出入實地調查的範圍；妨礙調查可被罰款5000萬韓圜（約36萬港元），是原定1500萬韓圜的3倍有多；警方有權從施虐監護人處帶走受害兒童72小時。至於應該提高多少年刑期， 則要國會再商議。

去年迄11月，韓國有14,894宗虐兒舉報，日均44.6宗。惟僅有669名預防虐兒警察分駐256個警署，即每署僅兩三人。新法雖要求接報後馬上實地調查，但明顯人手不足。

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