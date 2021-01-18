全美50州戒備 國會附近拘攜槍漢

地方官籲留家觀禮防疫

拜登宣誓就職將近，全美50州及華盛頓特區，為可能於過去的周末期間出現的暴力示威提高戒備，2.5萬名國民警衞軍已派駐華盛頓支援，以防特朗普支持者衝擊國會山莊事件重演。拜登團隊因應新型肺炎疫情，呼籲國民避免前往首都華盛頓，地方官員就建議民眾在家觀看就職儀式。聯邦調查局（FBI）警告本周末及拜登就職典禮當日，全美50州都有可能發生武裝示威者抗議活動。密歇根、弗吉尼亞、威斯康星、賓夕法尼亞、華盛頓等州份已啟動國民警衛軍以加強保安，得州在就職典禮當天會關閉當地議會大樓。

另外，31歲的弗吉尼亞州男子比勒（Wesley Allen Beeler）上周五傍晚駕車到華盛頓國會大樓附近的安全檢查站時，向警察出示了未獲授權的就職典禮證件。

經盤問後，該男子自稱車箱內有手槍，警方檢獲一支已上彈的手槍、超過500發子彈、彈殼和一個彈匣，警方即時拘捕他。警方報告顯示，比勒因擁有未經註冊槍支及非法持有子彈等罪名被捕。國會大樓警員未有評論事件。

民主黨人籲避開國會周邊地區

比勒被捕後，民主黨眾議員拜爾（Don Beyer）在Twitter表示危險真實存在，隨着拜登就職典禮將近，這座城市處於邊緣狀態，「任何人本周能避開國會大樓和購物中心周邊地區的，都應該這樣做。」

不過，比勒的父親保羅認為事件純屬誤會，其父接受《紐約時報》訪問時表示，比勒在華盛頓市中心任職保安。警方之後釋放比勒。他接受美國媒體訪問時解釋自己習慣在鄉郊地區生活，因為工作原因到華盛頓但迷了路，遇上警方截查時就向對方出示早前獲發的一個就職典禮通行證。

fb禁武器廣告至就職禮後兩天

Facebook（fb）上周六（16日）表示，禁止美國境內的用戶刊登武器配件與防護裝備廣告的禁令生效，並將執行到拜登就職典禮結束之後兩天。此外，fb早前已封鎖在白宮、國會大樓以及各州首府議會大樓附近建立新活動的功能，直至周三（20日）為止。

（法新社/紐約時報/衛報/中央社）