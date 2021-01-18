職員揭特朗普撕文件 涉違總統檔案法 檔案分析員：從垃圾桶撿回拼貼 專家憂歷史留白

特朗普就職總統頭5個月，資深公務員拉蒂（Solomon Lartey）在白宮擔任檔案分析員，但時間卻耗在用膠紙拼貼一堆碎紙，包括他親手拼貼的第一份文件：參議院民主黨領袖舒默談政府關閉的一封信。他透露，特朗普一直慣於撕毁文件後隨處扔，白宮幕僚長辦公室告訴過那都是依法需要保存的檔案，然而特朗普滿不在乎，使職員不時要從地面、垃圾桶撿拾，再花時間黏貼復原。約10名白宮檔案職員由特朗普上任首日開始膠紙黏補工作，最少延續至2018年中。

被指沒收傳譯員特普會摘錄

美國傳媒指特朗普2017年還曾沒收過即時傳譯員的摘錄，那是關於特朗普在德國漢堡與俄羅斯總統普京的一次會談，未知內容是否涉及俄羅斯涉嫌介入2016年美國大選。特朗普又在一次談論特別檢察官米勒（Robert Mueller）「通俄門」調查的會議上，叱罵白宮法律顧問寫筆記。

檔案專家相信現時普遍使用電子紀錄，自動備份系統能保留到大多數紀錄，但難保白宮從未採用那些備份系統。隨着特朗普連任失敗，愈來愈多人擔心他將銷毁涉嫌「瀆職和犯罪」的紀錄。美國外交史學會（SHAFR）的伊默曼說，特朗普的白宮「不僅保持紀錄不是優先事項，還有許多試圖掩蓋或銷滅紀錄的例子」。

視作公眾財產 銷毁需問國會

美國為防止再發生尼克遜銷毁「水門事件」相關白宮錄音之類事故，1978年通過《總統檔案法》（Presidential Records Act），要求白宮保留所有備忘錄、信件、電郵等等檔案紀錄，並在總統卸任前，把電子和書面紀錄通通轉送交美國國家檔案局存檔。若要銷毁，須先徵得國家檔案局的意見和通知國會。各行政部門高官均要牢記，不得用個人電郵或即時通訊系統處理公務，若然那樣就須予以保存。若然違反，除了民事訴訟，似乎沒有明確罰則。

專家：文件助定政策防重蹈覆轍

美國人視總統檔案為公眾財產，美國國家歷史聯盟主任懷特（Lee White）等史家認為前任總統檔案重要在於，它是從獨特角度反映國事，有助當今政府制定新政策及防止重犯錯誤。去年12月，喬治華盛頓大學「國家安全檔案資料庫」（National Security Archive）、美國外交史學會等4個團體向首都的聯邦法庭入稟控告特朗普和白宮，希望制止毁滅行政紀錄，包括個人電郵或WhatsApp等非官方帳戶電子通訊和紀錄。華府公民道德責任組織（CREW）總幹事布克班德說：「美國人民值得知道政府是怎樣下重要決定，還要了解背地裏在做什麼，什麼是我們日後可以做得更好的。」惟政府律師告訴法官，白宮已通知所有僱員保存所有電子通訊原始檔，所以法院拒發臨時禁制令。

（衛報/Politico/美國公共廣播電視/彭博社）