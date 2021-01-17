報告：變種新冠傳染力強 料3月成美主要病毒株

【明報專訊】全球許多國家已出現英國早前宣布發現的高度傳染性變種新型冠狀病毒，美國疾病控制及預防中心（CDC）上周五（15日）警告，該變種病毒可能在今年3月前成為在美國流行的主要新冠病毒株。世界衛生組織呼籲全球加強冠狀病毒基因排序研究，以打擊變種病毒肆虐。
CDC：須加快疫苗接種
這種變種病毒「B.1.1.7」包含數種基因變異，使病毒更易人傳人，傳染力是美國當前流行病毒的兩倍。目前美國已發現有來自10州的76人感染這種病毒。CDC在每周疫情報告中稱，美國國內正值病例激增，雖然相信變種病毒不會造成更嚴重的病症，但傳染率高，意味着會出現更多病例，勢加重衛生資源負荷，使醫療體系更加繃緊。
世衛籲加強病毒基因排序研究
衛生官員在報告中指：「B.1.1.7變種病毒傳染力增強，說明必須嚴格實施公衛措施，以減少傳染、減輕B.1.1.7潛在影響，爭取接種疫苗的關鍵時間。」CDC表示，這種變種病毒會使需要接種疫苗的人口比例增加，才能達到群體免疫的保護效果、控制疫情。
世衛緊急委員會同日開會，呼籲全球擴大冠狀病毒基因排序研究和分享數據，並加強科學協作，以打擊變種病毒。世衛又稱，希望全球所有國家在未來100日內展開疫苗接種計劃，合力遏止疫情。