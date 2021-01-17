報告：變種新冠傳染力強 料3月成美主要病毒株

CDC：須加快疫苗接種

這種變種病毒「B.1.1.7」包含數種基因變異，使病毒更易人傳人，傳染力是美國當前流行病毒的兩倍。目前美國已發現有來自10州的76人感染這種病毒。CDC在每周疫情報告中稱，美國國內正值病例激增，雖然相信變種病毒不會造成更嚴重的病症，但傳染率高，意味着會出現更多病例，勢加重衛生資源負荷，使醫療體系更加繃緊。

世衛籲加強病毒基因排序研究

衛生官員在報告中指：「B.1.1.7變種病毒傳染力增強，說明必須嚴格實施公衛措施，以減少傳染、減輕B.1.1.7潛在影響，爭取接種疫苗的關鍵時間。」CDC表示，這種變種病毒會使需要接種疫苗的人口比例增加，才能達到群體免疫的保護效果、控制疫情。

世衛緊急委員會同日開會，呼籲全球擴大冠狀病毒基因排序研究和分享數據，並加強科學協作，以打擊變種病毒。世衛又稱，希望全球所有國家在未來100日內展開疫苗接種計劃，合力遏止疫情。

（路透社/法新社/中央社）

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