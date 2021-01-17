拜登擢科學顧問至內閣級 振科學權威 擴大疫苗計劃 望上任百天一億人接種

63歲的蘭德是麻省理工學院教授，有份主持國際人類基因組計劃（Human Genome Project），參與繪製人類基因圖譜。在新崗位下，他將主管白宮科技政策辦公室（OSTP），為候任總統拜登提供建議。

拜登聲明道：「科學在本政府將是重中之重。這些世界著名科學家將確保我們所做的一切，是基於科學、事實和真相。隨着我們一起結束這場大流行，使我們的經濟復蘇，追求嶄新突破以改善全體美國人的生活質素，都需要他們值得信任的指導。」特朗普任內多番質疑科學，包括全球暖化，還曾罵勸籲國民戴口罩、保持社交距離的福奇等流行病學專家做「蠢材」。

下調長者接種門檻至65歲

另外，拜登前日（15日）在特拉華州宣布將擴大疫苗普及接種計劃，指新政府將盡可能發放疫苗，而非保留給接種者接種第二劑，務求加快擴大受惠對象，另外亦會將長者接種年齡門檻下調至65歲，目標是在其上任100天內，有多達1億名國民接種。他表示，已命令聯邦緊急事務管理署，在一個月內設立100間疫苗接種中心，藥房亦將提供注射服務。

新政府還將增設接種流動診所，關顧鄉郊和缺乏醫療設施的貧民區，並會安排退休醫生為民眾接種。各州將定期收到獲發疫苗數量，以便計劃有效分配。州政府調動國民警衛隊提供接種，將獲聯邦政府補償。新政府還將推動宣傳活動針對疫苗懷疑論。

擬引國防法增產疫苗所需品

依據過渡政府團隊公布的資料，拜登將重組現稱「曲速行動」的疫苗分發小組。協同主持抗疫小組的美國食品及藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）已受命負責跟疫苗生產商溝通，盡可能增加疫苗供應。

新政府擬引用《國防生產法》，使總統得以命令有關企業，為國防需要增加生產分發疫苗所需的玻璃瓶、注射器和針頭，以及支援疫苗用的冷藏工具等物品。

疾控中心數據顯示，美國迄上周五分發了逾3100萬劑疫苗，使用了當中的1230萬劑。衛生及公共服務部長阿扎（Alex Azar）上周二已表示將釋出政府所存的疫苗，鼓勵各州給年滿65歲及那些年滿16歲有特殊疾患人士接種，使合資格人士增加1.28億人。

（路透社/法新社/紐約時報）

（抗疫新階段）