極右議員進國會 民主黨人憂自身安全

【明報專訊】美國國會山莊騷亂發生後，部分民主黨眾議員不諱言擔心新當選的一些極右議員危及他們的人身安全，尤其是涉嫌有共和黨新晉議員在事發前一天，被揭曾帶領過公眾人士參觀國會，疑似是事前探路。
這一屆共和黨新當選議員之中，包括了支持陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的，也有主張維護持械權的人士。當國會日前加強保安加裝金屬探測機，觸發共和黨反對，令兩黨更添緊張。民主黨眾議員拜爾（Don Beyer）就說：「這是我所見最令人不快的事。總的感覺就是，要是他們之中有人帶了槍——比如似乎對陰謀論和『匿名者Q』這類戀童癖邪惡組織深信不疑的人——那我們還能安全嗎？」
佩洛西：若議員涉騷亂將被檢控
一些議員懷疑有極右議員參與策劃或引導1月6日的國會襲擊。曾任海軍機師的民主黨眾議員謝里爾（Mikie Sherrill）表示，曾目睹一些共和黨議員於1月5日帶着幾批人參觀國會，質疑他們其實是協助特朗普支持者為襲擊做「事前偵察」。包括她在內逾30名議員上周三聯署呼籲調查事發前一天的國會訪客紀錄。眾議院議長佩洛西上周五（15日）就表示，「倘然發現有國會議員為這宗暴動的同謀，協助及教唆罪行」，將會被檢控。
華郵稱FBI收騷亂情報未防範
另外，《華盛頓郵報》昨日報道，騷亂當日，當國會警察首次通報示威者闖入國會，副總統彭斯在參議院逗留了約14分鐘，他和其妻女才獲特工掩護撤離，距離有些示威者高叫「彭斯在哪」、「吊死彭斯」怒衝參議院，僅差約1分鐘，雙方最近距離只有約100呎。特工被指應對不足，陷政府高官於險地，特工處發言人則辯稱，彭斯獲全天候24小時保護。該報又指出，1月3日一份12頁情報報告預告，國會有遭白人至上主義、激進民兵組織持械襲擊的危機，聯邦調查局（FBI）等執法部門皆收到通報，卻未能防患於未然。