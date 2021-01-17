極右議員進國會 民主黨人憂自身安全

這一屆共和黨新當選議員之中，包括了支持陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的，也有主張維護持械權的人士。當國會日前加強保安加裝金屬探測機，觸發共和黨反對，令兩黨更添緊張。民主黨眾議員拜爾（Don Beyer）就說：「這是我所見最令人不快的事。總的感覺就是，要是他們之中有人帶了槍——比如似乎對陰謀論和『匿名者Q』這類戀童癖邪惡組織深信不疑的人——那我們還能安全嗎？」

佩洛西：若議員涉騷亂將被檢控

一些議員懷疑有極右議員參與策劃或引導1月6日的國會襲擊。曾任海軍機師的民主黨眾議員謝里爾（Mikie Sherrill）表示，曾目睹一些共和黨議員於1月5日帶着幾批人參觀國會，質疑他們其實是協助特朗普支持者為襲擊做「事前偵察」。包括她在內逾30名議員上周三聯署呼籲調查事發前一天的國會訪客紀錄。眾議院議長佩洛西上周五（15日）就表示，「倘然發現有國會議員為這宗暴動的同謀，協助及教唆罪行」，將會被檢控。

華郵稱FBI收騷亂情報未防範

另外，《華盛頓郵報》昨日報道，騷亂當日，當國會警察首次通報示威者闖入國會，副總統彭斯在參議院逗留了約14分鐘，他和其妻女才獲特工掩護撤離，距離有些示威者高叫「彭斯在哪」、「吊死彭斯」怒衝參議院，僅差約1分鐘，雙方最近距離只有約100呎。特工被指應對不足，陷政府高官於險地，特工處發言人則辯稱，彭斯獲全天候24小時保護。該報又指出，1月3日一份12頁情報報告預告，國會有遭白人至上主義、激進民兵組織持械襲擊的危機，聯邦調查局（FBI）等執法部門皆收到通報，卻未能防患於未然。

（華盛頓郵報/全國廣播公司）