對華政策料難大變 綠黨成變數

在默克爾力推下，中歐投資協定趕及在德國的歐盟輪任主席國任期內達成，此舉變相無視拜登候任國家安全顧問蘇利文的介入，突顯美歐對華態度不同調。早在黨主席選舉前，基民盟內部人士向《華爾街日報》表示，3名候選人外交政策觀點雖有差異，德國對華友善姿態不會大變。一名基民盟最高層稱，相較中國，德國外交上更親近美國，「但我們不會跟中國脫鈎，我們奉行多元主義，做不到這地步……我們是個出口國家，以此意義看，我們保持所有通道開放很重要。」

學者：出口成政策主導因素

中國汽車出口市場是德國經濟一大命脈，美國「德國馬歇爾基金會」（GMF）駐柏林學者奧爾伯格（Mareike Ohlberg）說：「如果我們沒有汽車業，我們的對華政策會有很大不同。」她直言不認為拉舍特會採取違背德國最大工業利益的政策。另一總理出戰熱門索達出身汽車重鎮巴伐利亞，顯然也會致力維護國內汽車業界。另一名GMF外交學者斯佩克（Ulrich Speck）指出，一如整個歐洲，德國在跟中國打交道上除了出口議題，實在缺乏基本的地緣戰略目標。

執政盟友態度強硬 縮妥協空間

以德國政壇格局看，基民盟/基社盟即使延續執政，仍要組織執政聯盟，故似乎不大可能完全延續默克爾對華親善路線。目前民調排第二的綠黨對華態度最為強硬，倘若入閣勢令新任總理面對更大壓力，縮窄對中國妥協空間。即使基民盟/基社盟繼續跟社民黨合作，也不能避免更堅定應對中國挑戰的呼聲。社民黨外交政策發言人施米德（Nils Schmid）表示，默克爾一方沒有意欲作出改變，「但在她離任後，肯定會有更堅定的對華政策方式」。

（華爾街日報/金融時報/Politico）