默克爾路線繼承人當選基民盟黨魁 有望競逐德總理之位 抗疫黨內分裂成挑戰

受疫情影響，基民盟以視像形式舉行為期兩天的黨大會，全國1001名代表昨日投票推舉主席。選前民調顯示3名候選人競爭激烈，默克爾的長期對手、保守派富豪律師默茨（Friedrich Merz）稍微領先，拉舍特和聯邦議院外交委員會主席勒特根（Norbert Roettgen）緊隨其後。默茨承諾帶領基民盟的施政往右傾，另兩人則主張中間路線，尤其拉舍特標榜自己是延續默克爾路線的人選。

獲默克爾暗撐 「擁成總理工具」

2005年起執政的默克爾將在大選後卸任，她在大會開幕時促黨友維持中間路線，稱基民盟「自然地尋求平衡衝突的解決方案，一直推動社會凝聚力」，又說盼選出能掌握該黨命運的「團隊」，被指是支持拉舍特（他以聯合名單競選，副手為近期民望高企的衛生部長施潘（Jens Spahn））。默克爾此前曾稱他「擁有（成為總理）的工具」。勒特根在首輪投票出局後，拉舍特在次輪投票以521對466票擊敗默茨。

勝選後稱會確保聯盟團結

拉舍特勝出後表示，將竭盡所能令基民盟及基社盟的聯盟（下稱聯盟）在今年團結一致，確保聯盟在接下來的大選守住總理之位，又稱將與國內所有民主政黨對話，「尤其當下我們在全球經歷的這些日子，『團結、正義與自由』（被視為德國非官方國家格言）是前所未見地受關注」。

拉舍特現年59歲，在2015年歐洲難民危機中力撐默克爾的開放政策，立場親移民和歐盟。默克爾原本屬意的接班人克蘭普—卡倫鮑爾去年辭職後，拉舍特即被視為大熱，但他去年春天主張提早放寬防疫限制，並因被指怪責東歐人將病例帶入德國而引起爭議。去年9月，他帶領基民盟在北萊茵—威斯特法倫州選舉表現出色，被視為民眾對「溫和路線」的肯定。他在全國人口最多的北萊茵—威斯特法倫州擁有豐富執政經驗，擅長整合黨內不同派系，但缺點是對東部耕耘不夠，在前東德地區知名度不高。

姊妹黨領袖得民心 總理人選難料

基社盟是基民盟在巴伐利亞州的姊妹黨，傳統上由基民盟黨主席代表聯盟競逐總理，但並非必然。基社盟領袖、巴伐利亞州州長索達因抗疫表現獲讚，民調顯示他在選民間支持度拋離其他人。他是最早祝賀拉舍特的人之一，並表示期待與對方合作。他希望讓新領袖有時間爭取選民支持和團結政黨，呼籲在3月中舉行州選舉後才決定競逐總理的人選，外界推測若拉舍特屆時表現遜色，索達有可能出戰總理。有基民盟執行委員會成員向路透社表示：「索達將扮演國王或造王者的角色。」據報有基民盟議員有意推舉同樣因抗疫受賞識的施潘競逐總理，後者在今次選舉中支持拉舍特。

候選人得票接近 顯示黨內分裂

拉舍特和默茨得票差距不大，亦被指反映黨內分歧嚴重。原本分析認為，默茨勝出或對德國的歐洲政策影響最大，他曾承諾歐元區不會成為「轉移聯盟」，即德國等富裕國家救濟窮國的制度，對歐盟的觀點比起默克爾更接近荷蘭等「節儉國」。路透社引述基民盟消息稱，中間派的拉舍特將非常適合與綠黨談判籌組聯合政府。有民調顯示，綠黨在大選的得票有可能僅次於基民盟/基社盟，對未來聯合政府組成有舉足輕重的位置。

（法新社/路透社/金融時報）