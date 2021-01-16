輝瑞突減輸歐疫苗量 多國嚴重關注

德國衛生部說，輝瑞通知歐洲委員會和歐盟國家，稱原承諾在未來3至4星期供應歐盟的新冠疫苗因位於比利時的廠房須改裝無法達標。輝瑞稱，改裝是為由2月中起改善產能。德國表示今次通知倉卒，對此表示遺憾。

丹麥、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛發表聯署信，斥情况「難以接受」和「對接種計劃的可信度大打折扣」，促歐盟代為出面向輝瑞和BioNTech要求公開解釋，並表明疫苗運送穩定和透明的重要。立陶宛較早表示，該國未來4周原會收到10.8萬劑疫苗，但現在只會收到約一半。

英：多數確診者免疫最少5個月

另外，英國公共衛生部（PHE）周四發表未經同行審評的研究，指出大部分新型冠狀病毒確診者最少有5個月免疫力，但其間仍有傳染他人的風險。PHE分析於去年6月18日至11月24日期間，對全英國近2.1萬名醫務人員所做的定期病毒與抗體檢測結果，結果發現確診者有83%機會不再感染。不過，有份研究的PHE高級醫療顧問霍普金斯提醒，部分曾確診者仍有感染風險，只是再感染時的症狀很可能較輕，甚至沒有。此外，確診者體內仍可能有病毒存在，足以傳染他人。

（路透社/有線新聞網絡）