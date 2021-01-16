朝閱兵展示「最強」潛射導彈 3月內第二次大閱兵 分析：警示拜登政府

報道指，閱兵於周四（14日）晚6、7時開始，身兼國務委員長及黨總書記的金正恩在場檢閱。從官方照片所見，至少4枚從未亮相的「北極星-5ㅅ」潛射彈道導彈由移動發射車輛運載展出，成為焦點。報道形容這些軍備是「確保扭轉壓倒世界軍事技術強勢的革命強軍威力」、「世上最強兵器」。「北極星-5ㅅ」與去年展出的「北極星-4ㅅ」長度相約，但更為粗大，估算直徑超過1.7公尺，而彈頭較長，表示有可能裝置更多彈頭。

可裝多彈頭 專家：潛艇或改設計

「北極星」彈道導彈系列最早於2016年8月試射，當時僅稱「北極星」，到去年10月初次公開的「北極星-4」首次附上韓語子音「￼」。韓國國防部分析推測那可能代表「水中」。朝鮮上一次於2019年10月測試「北極星-3」，其估計射程有1900公里。

韓國國防安全論壇（KODEF）研究委員申宗祐（譯音）表示，新導彈彈頭變長意味可容納更多彈頭，「看來是持續向『洲際導彈級潛射彈導道彈』開發」。21世紀軍事研究所專家劉成燁（譯音）認為，潛射導彈既然改變了設計，搭載的潛艇亦將變大和改變船型。

改良型KN-23亮相 短射程針對韓

閱兵首次展示一款貌似朝鮮版「伊斯坎德爾」（Iskander）的「KN-23」改良型戰術短程彈道導彈。其彈頭比「KN-23」型導彈尖，申宗祐推測它能搭載核彈頭。專家指出，「KN-23」型射程僅400公里至600公里，明顯旨在針對韓國，而它採用固體燃料，比使用液態燃料能更快捷地出擊。

可攻美國洲際導彈未登場

其餘大部分武備皆是上次去年10月勞動黨建黨75周年閱兵見過的。不過，近年閱兵中持續亮相、可攻擊美國本土的洲際導彈未再登場。雖然如此，有些分析家認為朝鮮藉此告訴即將上台的拜登政府，朝鮮具有核能力和軍事實力的信息，須撤除敵對朝鮮政策。

（韓聯社/法新社/CNN）