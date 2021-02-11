印尼蘇拉威西6.2級地震 最少42死600傷

地震於接近凌晨1時半發生，地點位於該島城鎮馬傑內（Majene）東北6公里，震源深度約10公里，屬淺層地震。地震令數以千計居民驚醒，有片段顯示民眾乘電單車湧到高地，有兒童被困瓦礫，其他人嘗試徒手清理碎片。地震及餘震引發3次山泥傾瀉，導致部分地方斷電、連接到地區樞紐如城市望加錫（Makassar）的橋樑損毀、逾60間房屋、2間酒店和省長辦公室受損。

印尼的氣象氣候和地球物理局（BMKG）局長德維寇里塔（Dwikorita Karnawati）表示，周四下午已發生過一次5.9級地震，料有最少26次餘震。他警告，之後可能會有更強餘震，足以引發海嘯。

官員：餘震或更強 可引發海嘯

蘇拉威西省災害部門主管達爾諾（Darno Majid）稱，單在馬傑內已有最少35人死亡，首府馬穆朱（Mamuju）有醫院在地震被夷平，救援人員正搜索十多名被困醫院瓦礫下的病人和醫護人員，當地機場亦受損。隨着救援人員分頭搜救，當地死亡人數可能會上升。

路透社引述國家減災機構初步資料指出，馬傑內有637人受傷，馬穆朱則有24人受傷。西蘇拉威西省政府發言人稱當局需恢復通訊網絡、修復損毀橋樑及派發帳篷、食物和醫療用品。

印尼位於太平洋的「火環」上，因此經常發生地震及火山爆發，2018年9月28日蘇拉威西島發生7.5級地震並引發海嘯，造成逾4300人死亡或失蹤；2004年12月26日，蘇門答臘對出海域發生的9.1級地震，引發的海嘯造成多國逾23萬人死亡。

（法新社/路透社）